Crítica de 'La acusación': Un poema, un kebab y el profe

Extraño, 'Libération' se sacudió de encima esta inquietante película en la que todas las posibles seguridades que el espectador pudiera esgrimir en su defensa y ... en la los protagonistas se diluyen como el azucarillo en la absenta, acusándola de maniquea y vengativa. Según el gran y libre periódico francés, todos los personajes quedan desde el principio catalogados de 'buenos' o 'malos'. Falso. Absolutamente. Todas y cada una de las criaturas que habitan este filme, coguionizado por la directora de la impactante 'El acontecimiento' y de la denostada pero bien interesante 'Emmanuelle', tienen en su interior recovecos y en su alma y su corazón esguinces y torceduras. Todas. Hasta el supuesto héroe, el profesor acusado de acoso, se equivoca. O no. Porque la mochila que carga es pesada, su sueños quijotescos y su dignidad, tal vez, altiva.

'Libération' defini 'La acusación' de 'vengativa' porque su director cuenta un episodio que le sucedió a él mismo cuando era profesor de Literatura en un instituto . Así pues, esta película no sería más que eso, un acto de venganza. No lo creo. Puede que Luissi-Modeste acumule rabia en su interior pero la canaliza en un filme que es, como han escrito otros, un auténtico 'thriller sentimental ( yo diría más bien 'de sentimientos encontrados'), una obra que se va oscureciendo, complicándose, retorciéndose con una energía turbia y percutante por más que su realización no haga el más mínimo alarde y la cámara, sólida, solo apoye la narración, filmando limpiamente sus meandros y esquirlas.

Se equivocó, estoy segura, 'Liberation' al llamarla 'maniquea' y 'vengativa'. Yo diría que es justa para con sus criaturas. Y de la raza de celuloide noble que fueron 'La caza' o 'La sala de profesores'. O 'La clase', de Cantet.