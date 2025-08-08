Cinco espectáculos fusionan cuerpo y arquitectura en la sexta edición de Tabakalera Dantzan

La danza sigue gozando de excelente salud en esta 86.ª edición de la Quincena Musical. Precisamente, una de las pretensiones del director del ... certamen Patrick Alfaya, es «ir ampliando poco a poco la presencia de la danza en la programación». La actuación del Ballet Preljocaj con su impactante 'Requiem(s)', que inauguró el festival, marcando así el inicio de una variada oferta coreográfica que se desplegará durante todo el mes de agosto, a través de los diferentes ciclos del programa.

Desde este lunes, Tabakalera toma el protagonismo y se convierte en el epicentro de la danza. Lo hace con cinco propuestas que combinan disciplinas y formatos diversos, saliendo del escenario convencional para habitar nuevos espacios y activar nuevas miradas. Piezas que muestran cómo la danza es un arte vivo y mutable, que dialoga con el entorno arquitectónico y se transforma según el lugar donde se presenta. «Se trata de creaciones singulares que se salen del contexto escénico para ocupar otros espacios de presentación y seguir activando miradas desde nuevas perspectivas», explicó Olatz de Andrés, comisaria de Tabakalera Dantzan.

Esta sexta edición del ciclo está protagonizada, además, por mujeres con una trayectoria artística consolidada. A través de residencias de creación, las artistas disponen de total libertad para compartir sus búsquedas y procesos. Este año es la coreógrafa Idoia Zabaleta, quien continúa un trabajo ya iniciado junto a lo que denomina «el equipo de mis sueños». Junto a Idurre Azkue, Jone Amezaga, Jose San Martin y DJ Bihotza, ultima estos días la pieza 'Orta edo nor-bat dantzan_pista de baile', un espectáculo que fusiona coreografías y música techno, inspiradas en los versos de Gertrude Stein. El estreno será este miércoles a las 19.30 horas.

Pero la programación arranca este lunes con 'In Perspective/Tabakalera', una propuesta de Laida Aldaz que pone en diálogo danza y arquitectura. Aprovechando que el edificio permanece cerrado al público por ser lunes, el espectáculo recorrerá distintos espacios a través de una performance multidisciplinar basada en el encuentro entre formatos. Se trata de una creación viva, efímera, que se construye a partir de la improvisación y la ocupación espacial. «Cada representación es distinta porque el escenario cambia. Al momento decidimos dónde, cómo y qué crear», afirmó Aldaz. El público acompañará este lunes de 17.30 a 19.30 horas el desarrollo de la obra caminando con ella y descubriendo escenas inspiradas en texturas, luces, colores y perspectivas del espacio.

Diversas propuestas

El segundo día del ciclo ofrecerá doble cita. Por un lado, la compañía LaCerda presentará 'El Baile de la Zurda', una creación del coreógrafo Edward Tamayo que parte del impulso vital que mueve a todo cuerpo que baila. La pieza reflexiona sobre la danza como movimiento, pero también como espacio de encuentro y celebración colectiva. A través de un sistema de composición en bucle, el espectáculo rinde homenaje a las raíces latinoamericanas de sus intérpretes y a las ganas de vivir bailando a pesar de todo. Será la única función gratuita del ciclo, a las 18.30 en la Plaza.

A las 19.30, en la sala Prisma, será el turno de 'Tactus', una pieza de Melania Olcina. Una experiencia multisensorial que celebra el sentido del tacto a través de la danza contemporánea y la música en vivo de un arpa. En esta íntima conversación entre cuerpo e instrumento, la pieza propone redescubrir el cuerpo como territorio en transformación, simbolizado por la muda de su piel, en contraste con las telas que lo envuelven. La danza y la música comparten un espacio donde lo sonoro y lo físico se funden, generando un paisaje táctil que se despliega en cada gesto y cada vibración.

El programa se clausurará este jueves, a las 19.30 horas, con 'Estudios elementales', un diálogo escénico entre el bailarín Jesús Rubio y la violinista Luz Prado. Juntos compartirán con el público una reflexión sobre el oficio escénico, a partir de ejercicios, consejos de sus primeras maestras y momentos clave en sus trayectorias. Al finalizar el espectáculo, habrá con coloquio en la que los artistas reflexionarán sobre sus respectivas disciplinas y oficios con el público presente.