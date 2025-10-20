Las bibliotecas guipuzcoanas se reivindican como «fuentes de salud»

Las bibliotecas guipuzcoanas se reivindican como «fuente de salud». En ello insisten Medialab Tabakalera, Koldo Mitxelena Kulturunea y Donostia Kultura. Las tres entidades celebran juntas ... este viernes el Día de las Bibliotecas. Una conferencia, una jornada profesional y la proyección de una película compone el programa organizado para esa jornada.

Arantza Urkia (Donostia Kultura), Patxi Presa (Koldo Mitxelena) y Txemi Valdecantos (Medialab Tabakalera) reivindican las bibliotecas como espacios socioculturales que actúa como lugar de encuentro. «Siempre son saludables y, en muchos casos, además resultan muy útiles para aliviar situaciones y problemas concretos, tales como la soledad no deseada, determinadas formas de acoso o, en general, procesos de inclusión que requieren quienes sufren exclusión social».

Más allá de la celebración puntual, en ese trabajo común que están realizado van a desarrollar una base de datos en la que se recojan todas las buenas prácticas que se desarrollan en las bibliotecas guipuzcoanas, que servirá de herramienta para el futuro. De momento ya están en contacto con más de 150 centros.

El programa del Día de las Bibliotecas comenzará mañana con un encuentro con el escritor Andrés Neuman en torno a su libro 'Hasta que empieza a brillar', en el Museo San Telmo. El viernes tendrá lugar una jornada profesional –para participar basta con inscribirse on line–, donde se presentarán experiencias comunitarias relacionadas con las bibliotecas. Por último, el domingo se proyectará en Tabakalera 'Elling', de Petter Naess.