«Ya he asumido que si te mojas con el feminismo te ponen encima una lupa enorme y no te pasan ni una»

Leticia Dolera Actriz, guionista y directora Estrena mañana en el festival Crossover de San Sebastián 'Vida perfecta', la serie que ha creado, escrito, interpretado y dirigido para Movistar + NEREA AZURMENDI Lunes, 6 mayo 2019

En sus primeros años como actriz, Leticia Dolera (Barcelona, 1981) dejó su impronta en muchas de las series más célebres de la tele de los años 2000, cuando todavía no había plataformas que multiplicaban la oferta de ficción por entregas: 'Al salir de clase', 'El comisario', 'Hospital central', 'Los Serrano'... Ha regresado con frecuencia a un medio que ha compatibilizado con el cine y con otros retos creativos y profesionales. Y ahora vuelve con su proyecto televisivo más personal: 'Vida perfecta', una serie para Movistar + en la que ha desempeñado el cuádruple papel de creadora, guionista, directora e intérprete. Elegida en Canneseries como mejor serie de ficción, premiada también por las interpretaciones de sus protagonistas, se estrena mañana en San Sebastián, dentro del festival Crossover.

- La serie comenzó llamándose 'Déjate llevar' y se acaba de convertir en 'Vida perfecta'. Parece que ambos títulos reflejan actitudes bien distintas ante al vida...

-Ha sido una decisión tomada a conciencia. La serie ha pasado a llamarse 'Vida perfecta' porque las tres protagonistas tratan de encajar en lo que se entiende como 'vida perfecta', y van a darse cuenta de que todas las bases sobre las que habían construido sus vidas para ser felices se empiezan a tambalear. Con cada personaje exploro temáticas diferentes. María, que es el personaje que interpreto, siempre ha soñado con una familia de padre, madre, casa, perro e hijos. Cristina es la 'superwoman', madre, amiga, trabajadora, que siempre está impoluta y llega a todo. En el caso de Esther he querido explorar el concepto del éxito, que es lo que se supone que te va a hacer feliz cuando eres artista.

- De la serie se empezó a hablar con motivo de la polémica que se creó en torno a la contratación fallida de una actriz a causa de su embarazo, y ha llegado de nuevo a los titulares gracias a los dos premios que ha obtenido en Cannes. ¿Qué ha aprendido durante el proceso?

- La serie, en realidad, comenzó mucho antes, hace cuatro años, conmigo escribiendo... He aprendido un montón de cosas, sobre todo como guionista. Como cada capítulo tiene una estructura y una temática propias, es como escribir ocho minipelis. También he aprendido mucho como directora, aunque si lo comparo con la primera película que dirigí, 'Requisitos para ser una persona normal', que era más pequeñita, lo he vivido con más presión, porque este proyecto es bastante más grande.

- Se le dan muy bien los debuts. 'Requisitos para ser una persona normal' tuvo varios premios y nominaciones. Lleva su primera serie a Cannes, y vuelve con dos galardones...

- Los premios de Cannes me hicieron muy feliz. Cuando escuché mi nombre no me lo podía creer y tardé bastante en reaccionar. El premio que he recibido junto con Celia Freijeiro y Aixa Villagrán ha sido muy bonito. No nos conocíamos, pero hemos vivido muchas cosas durante este proyecto, y entre nosotras ha surgido una amistad muy especial.

- De 'Requisitos...' ha recuperado a Manuel Burque, con el que ha compartido la escritura de los guiones.

- A raíz de la peli, en la que estaba como actor, nos hicimos amigos, y yo ya sabía que también era guionista. Había leído un par de guiones suyos que me gustaron mucho. No formaban parte de mi universo, pero vi que trabajaba desde los personajes, que es lo que a mí me gusta. Cuando Movistar me compró el proyecto y el guión del piloto pensé que si lo escribía todo sola me iba a volver loca, y le propuse coescribir la serie conmigo. Es tan obsesivo como yo, y también le gusta encontrarle el punto ácido a la vida y el humor a las situaciones trágicas.

- No es precisamente una serie para reír a carcajadas.

- No, no es una comedia de gags. A mí me gusta que el humor venga de los personajes, de sus miedos..., y es así como lo hemos planteado.

- La plataforma ha definido la serie como 'comedia generacional'. ¿Le va bien la etiqueta? ¿La de 'serie de chicas' le iría bien?

- Yo diría que es una comedia dramática que trata sobre la vida. En concreto de la vida de tres mujeres, de los conflictos a los que se enfrentan. En el caso de Esther, por ejemplo, se puede sentir identificado tanto un hombre como una mujer. Con el personaje de Cristina se van a sentir identificadas sobre todo las mujeres, pero muchos hombres van a disfrutar de la serie porque en definitiva habla de seres humanos y, además, van a poder ver otro punto de vista diferente, la perspectiva de la mujer. En la serie también hay personajes masculinos, y algunos se van a ver afectados por los cambios que experimentan las protagonistas, van a tener sus propios conflictos, y van a tener que replantearse muchas cosas...

- ¿Serán los mismos los personajes al final del octavo episodio?

- No, les pasan un montón de cosas que les hacen cambiar. Es algo que me tenía obsesionada.... Al repasar la escaleta de series que para mí han sido referentes importantes como 'Transparent', 'Catastrophe' o 'Girls', entre otras, ves que tienen continuos giros, que son profundas y complejas y emocionan, pero que al mismo tiempo te tienen enganchada y entretenida.

- ¿Puede tener la serie recorrido para más temporadas?

- En la primera temporada la serie empieza y acaba, los personajes tienen un arco completo, se pueden ver todos los capítulos como una película, pero como es una serie de personajes, puede tener continuidad.

- ¿Tiene fecha de estreno?

- Todavía está sin concretar, pero será antes de fin de año.

- Interpreta, dirige, escribe guiones y libros, es muy activa y tiene muchos seguidores en redes sociales (148.000 en Twitter)... ¿Hoy en día quien quiere contar algo tiene que explorar todas las vías que tiene a su alcance?

- Lo de actuar, escribir y dirigir forma parte de lo mismo, que es contar historias y comunicarme con el mundo y conmigo misma a través de historias y personajes.

- 'Morder la manzana', el libro que publicó el año pasado, ¿entra también en ese ámbito, o está relacionado con un compromiso más personal?

- Lo del libro fue surgiendo hace cinco o seis años, cuando empecé a leer sobre feminismo. Entonces es cuando se produjo mi despertar, supongo que cada una y cada uno tiene el suyo. Mi curiosidad fue creciendo, seguí leyendo y descubrí una teoría política y filosófica muy interesante que me ayudaba a entender mi propia experiencia como mujer. Luego hice un máster de Teoría Feminista en la Universidad Complutense de Madrid, y por una cuestión de compromiso surgió la necesidad de escribir el libro. Quise compartir todo lo que había aprendido de autoras, filósofas y profesoras con la mayor cantidad posible de gente.

- El hecho de ser un personaje popular, conocido por el gran público, ¿le ha ayudado a trasladar ese mensaje feminista a personas que tal vez se encuentren lejos del ámbito académico y de los entornos más militantes? ¿Cómo vive el hecho de haberse convertido en referencia feminista para un público tan amplio?

- En realidad es un regalo, porque es muy bonito hacer de altavoz de un movimiento social y de una teoría política tan transformadora y tan necesaria. Cuantas más seamos y más altavoces tengamos, mejor, porque el feminismo es algo muy necesario y tenemos que avanzar hacia ahí, aprovechando todos los altavoces que estén a nuestro alcance.

- El mundo en el que se mueve profesionalmente no se ha destacado por proponer y promover roles de mujer que encajen en su visión. ¿Su compromiso feminista afecta a sus decisiones profesionales?

- Sí, en alguna ocasión he rechazado pelis por esa razón, pero lo que me parece más interesante de lo que está pasando ahora es que hay productores y productoras que de repente se dan cuenta de que no han producido a ninguna mujer; nada protagonizado o escrito por mujeres, y se cuestionan el por qué. Se hacen preguntas sobre una cuestión que antes ni tan siquiera percibían, porque el tema era tan invisible que no se daban cuenta de que existía ese vacío. Esa cuota discriminatoria invisible es cultural y en ningún caso se puede atribuir a una decisión consciente por su parte, pero que ahora se hagan esas preguntas es un paso importante.

- ¿Percibe que desde que no oculta su compromiso feminista le juzgan de manera más estricta?

- Claro, si te has mojado con el feminismo te ponen encima una lupa enorme y no te pasan ni una, ya lo tengo asumido. Van a intentar tergiversar cualquier situación para tirártela a la cara, y no sé por qué, no hay necesidad.

- ¿En qué medida condiciona eso su vida y su trabajo?

- A la hora de crear claro que noto esa lupa, y también noto la cantidad de trolls que tengo en Twitter pero, de todas maneras, procuro decir lo que pienso cuando considero que es necesario, porque tampoco tenemos por qué estar todo el rato diciendo cosas.