Alicia Borrachero protagoniza 'El efecto', una obra sobre el origen del amor. Elena G. Graíño

Protagonista de la obra 'El efecto'

Alicia Borrachero: «No se puede poner el amor bajo el microscopio de la ciencia»

El sábado estará en el teatro Victoria Eugenia con una función que se pregunta si en los sentimientos somos algo más que pura química

Roberto Herrero

Roberto Herrero

Miércoles, 1 de octubre 2025, 00:12

Acompañada en escena por Fran Perea, Itzan Escamilla y Elena Rivera, Alicia Borrachero protagoniza este sábado en el teatro Victoria Eugenia, a las 19.30 ... horas, 'El efecto', una función en la que dos jóvenes y dos médicos participan en un experimento científico «sobre el origen del amor y los límites de la ética», como resumen los creadores de esta versión dirigida por Juan Carlos Fisher.

