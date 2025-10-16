El actor Dani Rovira se despide de su padre con una emotiva carta: «Te amo, papá»
El intérprete ha abierto su corazón y ha rendido homenaje a quien, según sus propias palabras, fue su mayor sostén y motor en la vida
L. G.
Jueves, 16 de octubre 2025, 08:51
El actor y humorista Dani Rovira ha conmovido a sus seguidores con una profunda y sentida despedida a su padre, fallecido hace apenas unos días. A través de una emotiva carta compartida en redes sociales, el intérprete ha abierto su corazón y ha rendido homenaje a quien, según sus propias palabras, fue su mayor sostén y motor en la vida.
«Crecí de tu mano. No recuerdo ni una sola vez que me la hayas soltado», comienza el mensaje, en el que Rovira recorre recuerdos de infancia marcados por el apoyo incondicional de su padre. El actor relata cómo, incluso en sus caídas, siempre encontraba una mano tendida para levantarlo: «Cuando veías que mi llanto era más por miedo que por dolor, reías y celebrabas como un gol el pequeño trecho recorrido».
Con una prosa cargada de emoción, Rovira agradece a su padre haber creído en él «en todos mis aciertos y en todas mis cagadas». Confiesa sentirse descolocado ante su ausencia: «No hace ni dos días que decidiste marcharte y ya noto que algo falta... como si doliera el aire».
El actor describe la pérdida como un temblor en sus raíces: «Será que perder tu raíz dentro de mí, hace que se me tambaleen todas las ramas. Y no paran de caérseme las hojas».
«Ojalá volver a escucharte reír así una vez más… daría lo que el diablo me pidiera»
Rovira también rescata testimonios de los amigos de su padre, que estos días le han hablado de su grandeza humana. Destaca su risa «exagerada y disfrutona» y su capacidad de irradiar amor allá donde iba. «Ojalá volver a escucharte reír así una vez más… daría lo que el diablo me pidiera», confiesa.
El actor pide tiempo para llorar la pérdida y promete honrar su memoria: «Fuiste el mejor padre, marido y abuelo que esta familia haya podido nunca desear... Te honraremos, querremos y añoraremos hasta el día en que volvamos a encontrarnos».