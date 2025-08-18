Zumaiako emakumezkoen eta gizonezkoen traineruek asteburuan bukatuko dute Liga

ZumaiaZumaiako emakumezkoen eta gizonezkoen traineruek asteburuan bukatuko dute Liga
Astelehena, 18 abuztua 2025, 20:05
Asteburu ederra utzi diote Zarauzko ikurrinaren estropadek Zumaiako emakumezkoen traineruari. Taldeak laugarren postua lortu zuen bi jardunaldietan estropada oso onak eginaz bietan.
Aste honetan amaituko da EuskoTren Liga, Ondarroan eta Getarian jokatuko diren estropadekin. Bi hitzordu horiekin borobilduko dute emaitza oso positiboz beteriko Liga.
Gizonezkoen traineruak, ordea, ez du asteburu ona izan, estropada kaxkarra eginda zazpigarren postura jaitsi zen. Zumaia-Sukia traineruak igandean amaituko du liga, atzeratu egin den Castroko estropadarekin. Larunbatean, berriz, Bilboko estropada izango du.
