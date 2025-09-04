A la venta los tickets para la comida, las camisetas y los pañuelos del Olarro Eguna

Sara Utrera ZUMAIA. Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:17

El 20 de septiembre se celebra el Olarro Eguna. El ambiente festivo y la gastronomía serán los protagonistas de ese día: Por la mañana habrá una feria de alimentos en la plaza Eusebio Gurrutxaga, y se podrán degustar brochetas de pulpo y pulpo con patatas en las seis txosnas que se instalarán en diferentes rincones del municipio, y al mediodía se celebrará la comida popular en Sagarbide.

Como en los últimos años, todos los envases y utensilios que se utilicen en las txosnas serán compostables para reducir la cantidad de residuos que se generen ese día.

Tickets, desde hoy

Los tickets para poder acudir a la comida popular se pondrán a la venta hoy, a partir de las 15.00 horas en la oficina de turismo. El precio de los tickets será de 12 euros para los adultos y de 8 euros para las niñas y niños. Por otro lado, los pañuelos y las camisetas ya están a la venta por 10 euros y 2 euros, respectivamente.