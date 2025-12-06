Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Zumaia

Sorteo de cestas de Navidad y chocolate con churros para los socios de Beheko Plaza

La lista de las personas agraciadas estará disponible el día 12, coincidiendo con la celebración del Día de Santa Lucía

S. U.

ZUMAIA.

Sábado, 6 de diciembre 2025, 20:44

Comenta

La Asociación de Jubilados y Pensionistas Beheko Plaza ha informado de que el listado de las personas agraciadas en el sorteo de lotes de Navidad de este año estará disponible en el tablón de anuncios del Hogar del Jubilado a partir del 12, coincidiendo con la tarde de celebración del Día de Santa Lucía.

Para recoger los lotes será imprescindible presentar el carné de socio. La entrega comenzará el día 15, en el horario de oficina del Hogar. Se recomienda acudir con carro de la compra para facilitar el traslado de los productos.

Por otro lado, siguiendo la tradición, el Hogar de Jubilados y Pensionistas de Zumaia celebrará el Día de Santa Lucía ofreciendo a sus socios chocolate con churros, el día 12, a las 18.00 horas, en el bar del jubilado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una ola arrolla a un grupo de turistas en el Peine del Viento y hiere a una mujer
  2. 2 Estas son las cuatro marcas de chocolates navideños que desaconseja un nutricionista
  3. 3

    El temporal parte en dos el paseo de Ondarreta
  4. 4 Forrest Gump, reclamo navideño
  5. 5 Sorprendidos dos jóvenes con navajas y spráis cuando trataban de robar a turistas en San Sebastián
  6. 6

    Donostia se convierte en la primera capital vasca en terminar la estación del TAV, que sigue sin fecha
  7. 7 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  8. 8

    EHKS abre un nuevo ciclo para extender su modelo de izquierda rupturista al ámbito laboral
  9. 9 Actividades para todos los gustos en Baiona para celebrar la Navidad
  10. 10 Una trabajadora vasca recibirá 10.000 euros después de que su empresa la llamara «zumbada» en dos transferencias bancarias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Sorteo de cestas de Navidad y chocolate con churros para los socios de Beheko Plaza