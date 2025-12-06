Sorteo de cestas de Navidad y chocolate con churros para los socios de Beheko Plaza

La Asociación de Jubilados y Pensionistas Beheko Plaza ha informado de que el listado de las personas agraciadas en el sorteo de lotes de Navidad de este año estará disponible en el tablón de anuncios del Hogar del Jubilado a partir del 12, coincidiendo con la tarde de celebración del Día de Santa Lucía.

Para recoger los lotes será imprescindible presentar el carné de socio. La entrega comenzará el día 15, en el horario de oficina del Hogar. Se recomienda acudir con carro de la compra para facilitar el traslado de los productos.

Por otro lado, siguiendo la tradición, el Hogar de Jubilados y Pensionistas de Zumaia celebrará el Día de Santa Lucía ofreciendo a sus socios chocolate con churros, el día 12, a las 18.00 horas, en el bar del jubilado.