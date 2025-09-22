Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Imagen de un rescate anterior este mismo año en el flysch de Zumaia.

Rescatan en helicóptero a una mujer desorientada en el flysch de Zumaia

La víctima, de 62 años y nacionalidad francesa, ha sido incapaz de salir por sus propios medios entre la cala de Inpernupe y la playa de Itzurun

DV

Lunes, 22 de septiembre 2025, 18:52

Una mujer de 62 años ha tenido que ser rescatada por un helicóptero de la Ertzaintza después de que a primera hora de la tarde se desorientara en una de las Rutas del Flysch de Zumaia. La víctima ha sufrido un percance, entre la cala de Inpernupe y la playa de Itzurun, y ha quedado en una situación de peligro que le impedía continuar ruta por sus propios medios.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, alrededor de las dos de la tarde un particular ha contactado con el teléfono de Atención de Emergencias SOS Deiak 112 para alertar de la situación de una mujer de nacionalidad francesa que había sufrido un percance en la zona del Flysch de la localidad guipuzcoana. Al parecer, la mujer se había desorientado cuando realizaba una de las rutas del Flysch, concretamente entre la cala de Inpernupe y la playa de Itzurun, y ha sufrido un percance que le impedía seguir la ruta por sus medios.

A la zona han sido movilizados por el Técnico de Atención de Emergencias responsable de su rescate, diferentes recursos de emergencias, entre los que se encontraban bomberos y efectivos de la UVR, junto a un helicóptero de la Ertzaintza.

Finalmente, la aeronave ha procedido al rescate de la mujer, de 62 años de edad, que se encontraba en buen estado y aunque ha precisado asistencia sanitaria, finalmente no ha sido trasladada a ningún centro hospitalario.

No es la primera vez que un turista se ve sorperndido por la marea en el flysch de Zumaia. De hecho, el pasado 30 de marzo, dos grupos de doce excursionistas, ocho de ellos franceses, fueron auxiliados por la Ertzaintza y los Bomberos tras ser sorprendidos por la marea en el flysch de Zumaia.

