Todo preparado para la XVI edición de la Flysch Trail

Mañana, 5 de octubre, se disputará la XVIª edición de la carrera de montaña Flysch Trail, que acogerá a 650 corredores y corredoras. La cita contará con dos carreras: la prueba larga y la corta. Las y los participantes de la carrera larga deberán completar un circuito de 24 kilómetros, con un desnivel acumulado de 1.007 metros. La carrera corta será de 14 kilómetros, con un desnivel acumulado de 487 metros. En cuanto al horario, las y los corredores de larga distancia saldrán a las 09.30 horas y los de corta, media hora más tarde, a las 10.00.

Según los datos aportados por el día de la presentación por parte del Ayuntamiento, organizador de la prueba, se prevé que en la línea de salida de este año haya un total de 650 participantes, siendo el 30% mujeres (208). La carrera de larga distancia contará con 394 deportistas, y la corta con 271. Habrá 19 participantes menores de edad (14km). «El pasado año no hubo ninguna corredora menor de edad, y en este se han apuntado seis chicas, por lo que estamos contentas con ese dato». Además, la participación zumaiarra ha aumentado con respecto a la pasada edición: «Se han apuntado 232 zumairras (2024 en 2024), lo que supone el 34% de los dorsales. Entre las y los corredores del pueblo, 80 son mujeres y 152 hombres.

Una de las novedades a destacar con respecto a la anterior edición es que se establecerá un servicio adaptado a las necesidades de las personas con diversidad funcional o con discapacidad.

Por otro lado, este no se repartirán vasos en los avituallamientos, sino que cada corredor deberá traer su propio envase.

Además de los corredores, los protagonistas del día también serán las y los voluntarios: 225 personas trabajarán mañana en los diferentes puntos de avituallamiento y realizando diferentes acciones para que la carrera cumpla con las expectativas.

Como en los últimos años, la Flysch Trail terminará en un ambiente festivo para participantes y voluntarios. Y es que la zona de avituallamiento de Beheko plaza se abrirá al mediodía para ofrecerles de forma gratuita comida y bebida: chorizo cocido, hamburguesas, risotto, lasaña vegetariana y cerveza, entre otros.

Se prevé que la entrega de premios se realice a las 13.45 horas.