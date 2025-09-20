Olagarroa, gastronomia eta itsas munduaren festa izan zen atzo

ZumaiaOlagarroa, gastronomia eta itsas munduaren festa izan zen atzo
Larunbata, 20 iraila 2025, 21:30
Olagarro-brotxetak eta olagarroa patatekin dastatzeko aukera izan zen atzo, eta egun osoan zehar musika, dantza eta festa giroa izan ziren nagusi. Goizean elikagaien azoka izan zen Eusebio Gurrutxaga plazan, eta, Argazki Rallya herri osoan zehar. Olagarro Eguneko XVII. estropada ere jokatu zen, eta herritar zein bisitariek kalejira eta erromeriekin gozatzeko aukera izan zuten.
