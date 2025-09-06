Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Zumaia

Musika eta Dantza Eskolan izena emateko epea irailaren 8tik 10era izango da

S. U.

zumaia.

Larunbata, 6 iraila 2025, 20:49

Musika eta Dantza eskolako 2025-2026 ikasturtearen matrikulazioa irailaren 8tik 10era egongo da zabalik. Ikasturte berria komentu zaharberrituan hasiko da.

Izena emateko, katrikula inprimakia bete, eta e-posta bidez helarazi beharko da musikaeskola@zumaia.eus helbidera. Matrikulazio inprimakia eta informazio zabala eskolaren webgunean (zumaiamusikaeskola.eus) daude eskuragarri. Plazak mugatuak izango dira. Dantza Garaikidean 12-17 urte bitarteko gaztetxoen taldea sortzeko aukera dago, baita helduentzako Solfeo taldea ere.

Bulegoko ordutegia honako hau da: astelehenetan 11:00etatik 13:00etara, eta astearte eta asteazkenetan 15:30etik 17:30era. Telefono zenbakia: 943 861183.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Numerosas muestras de cariño a un comercio de San Sebastián tras verse obligados a cerrar
  2. 2 La casa más cara a la venta en Euskadi: vistas al mar y rodeada de naturaleza
  3. 3 Rocío Flores vuelve a Telecinco: «Mi madre me ha destrozado la vida, pero es mi madre»
  4. 4

    El aumento de viajeros satura la estación de buses de Donostia a los 10 años de su apertura
  5. 5

    ZETAK o cuando los mitos vascos bajaron a la arena
  6. 6 Fallece el motorista que resultó herido grave hace una semana después de chocar con un coche en Deba
  7. 7

    70 presos y dos sanitarias denuncian falta de salubridad y espacio en la cárcel de Donostia
  8. 8 La tienda de moda infantil que cierra en San Sebastián con descuentos especiales
  9. 9

    Un año para el nuevo Topo, cuatro para el TAV y cinco para el intercambiador de Riberas
  10. 10 Un experto en piscinas elogia una ubicada en San Sebastián: «Ver esto me hace buscar la excelencia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Musika eta Dantza Eskolan izena emateko epea irailaren 8tik 10era izango da