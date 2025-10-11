Un jabalí se pega un baño y retoza en la playa de Santiago de Zumaia: «Era bastante grande» El animal fue descubierto por los paseantes del arenal a primera hora este viernes. Estaba herido en una pata y tuvo que ser abatido

El jabalí que paseó ayer por la playa de Santiago de Zumaia y, en detalle, los agentes de la Ertzaintza que tuvieron que abatirlo.

A. A. Sábado, 11 de octubre 2025, 10:35

Fue su último baño y su último paseo en libertad, pero eligió para ello una playa con buenas vistas y con la mar en calma. Un jabalí adulto sorpendió este viernes a los paseantes que se encontraban caminando a primera hora de la mañana en la playa de Santiago de Zumaia. El animal bajaría de madrugada desde la zona de monte próxima al arenal, cruzó la carretera y se bajó hasta la playa para pegarse un buen baño y retozar en la arena de la orilla.

Allí, justo en las rocas más próximas al paseo paralelo al faro, fue descubierto por varios curiosos que no dudaron en fotografiar y filmar en vídeo al animal. «Era bastante grande», afirma uno de esos curiosos a DV. Ultimamente cada vez es más habitual que estos animales se acerquen o aparezcan en entornos urbanos, incluso hace ahora 13 años, en el mismo entorno pero dentro del agua fue rescatado uno de ellos en Zumaia.

Sea como fuere, los curiosos dieron la voz de alarma a los servicios de emergencia, tanto a la Policía Municipal de Zumaia como a la Ertzaintza. el departamento de Seguridad ha confirmado a DV que se personaron en la playa sobre las 11.15 horas. El animal se encontraba ya herido en una de sus patas y siguiendo el protocolo establecido, tuvo que se abatido y posteriormente técnicos de la Diputación de Gipuzkoa se llevaron la pieza.

Cabe recordar que en septiembre entró en vigor una nueva orden foral para agrupar las zonas de caza mayor en Gipuzkoa, en un intento tanto de la Diputación como de los cazadores para mejorar la gestión de las cuadrillas de caza, afrontar los daños que causan tanto el jabalí como el corzo en la agricultura y en las explotaciones forestales y, por último, el control de los accidentes que provocan estos animales en las carreteras. Este caso de Zumaia es un claro ejemplo de la presencia abundante y cada vez más próxima de estos animales muy cerca de los entornos urbanos.

