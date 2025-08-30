Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un cazador observa junto a sus dos perros el jabalí neutralizado en una batida realizada este febrero en Berastegi. Lobo Altuna
Caza

Gipuzkoa agrupa las zonas de caza mayor para mejorar su gestión

La nueva orden foral que entra en vigor en septiembre reordena de doce a cinco las áreas existentes en Gipuzkoa

Beñat Arnaiz

Beñat Arnaiz

San Sebastián

Sábado, 30 de agosto 2025, 00:20

Este próximo mes de septiembre entrará en vigor la nueva orden foral que agrupa las zonas de caza mayor del territorio, pasando de las doce ... existentes desde hace veintiún años a las cinco que regirán a partir de ahora para que la gestión sea a nivel comarcal. La razón de esta nueva distribución se debe a un intento de la Diputación de Gipuzkoa y del sector cazador de mejorar la gestión de las cuadrillas de caza, afrontar los daños que causan tanto el jabalí como el corzo en la agricultura y en las explotaciones forestales y, por último, el control de los accidentes que provocan estos animales en las carreteras.

