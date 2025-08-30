Gipuzkoa agrupa las zonas de caza mayor para mejorar su gestión

Este próximo mes de septiembre entrará en vigor la nueva orden foral que agrupa las zonas de caza mayor del territorio, pasando de las doce ... existentes desde hace veintiún años a las cinco que regirán a partir de ahora para que la gestión sea a nivel comarcal. La razón de esta nueva distribución se debe a un intento de la Diputación de Gipuzkoa y del sector cazador de mejorar la gestión de las cuadrillas de caza, afrontar los daños que causan tanto el jabalí como el corzo en la agricultura y en las explotaciones forestales y, por último, el control de los accidentes que provocan estos animales en las carreteras.

Una orden foral de 2004 estableció las doce zonas de caza mayor, en 2015 se dio continuidad a ese modelo y este año el departamento de Equilibrio Territorial Verde encabezado por Xabier Arruti ha querido dar continuidad a la línea de gestión cinegética llevada hasta ahora y añadir «mejoras para adecuar» la realidad del territorio. Además, esta renovación, prevista para estas fechas, también ha coincidido en el tiempo con el trágico suceso que tuvo lugar el 17 de diciembre de 2023 en Deba, donde una mujer de 75 años falleció tras recibir el impacto de un proyectil disparado durante una batida en un entorno cercano a su domicilio. «La experiencia acumulada evidencia la necesidad de mejorar y modificar varios aspectos clave para mejorar la eficacia y sostenibilidad del modelo actual», señala el texto de la orden foral.

Respecto a la gestión de las cuadrillas, el departamento señala que en 2015 había 50 y ahora han pasado a ser 32 tras la agrupación de varias de ellas. Las cinco nuevas zonas son Donostialdea-Bidasoaldea, Bajo Deba-Urola Costa, Tolosaldea, Goierri y Alto Deba. Cada zona cuenta con su respectivo plan técnico.

176.898 hectáreas hábiles

Las nuevas cinco zonas de caza mayor de Gipuzkoa Donostialdea-Bidasoaldea Superficie hábil para la caza mayor de 30.823 hectáreas, el 82% de la superficie total. En las 22 temporadas analizadas entre 2001 y 2022 se avistaron 11.680 jabalíes y se cazaron 6.134, el 23% del total de Gipuzkoa, en 3.879 batidas.

Bajo Deba-Urola Costa Superficie hábil de 50.013 hectáreas, el 93% del total. 9.612 jabalíes avistados y 6.598 cazados –el 25% del total– en 4.205 batidas realizadas entre las temporadas de 2001 y 2023.

Tolosaldea Superficie hábil de 24.549 hectáreas, el 96% del total. 5.983 jabalíes avistados y 3.008 cazados –11,5% del total– en 3.768 batidas realizadas entre las temporadas de 2001 y 2023.

Goierri Superficie hábil de 33.361 hectáreas, el 94% del total. 9.203 jabalíes avistados y 4.902 cazados –19% del total– en 5.047 batidas realizadas entre las temporadas de 2001 y 2023.

Alto Deba Superficie hábil de 38.152 hectáreas, el 93% del total. 8.514 jabalíes avistados y 4.619 cazados –18% del total– en 5.429 batidas entre las temporadas de 2001 y 2023.

El plan técnico de cada zona de caza controlada recoge las características de cada entorno y los procedimientos a tener en cuenta en las batidas de caza. En Gipuzkoa la media de superficie hábil para la caza mayor es del 92% del total.