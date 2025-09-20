Excursión a Baztan con la asociación Beheko Plaza, el 25 de octubre

Sara Utrera zumaia. Sábado, 20 de septiembre 2025, 21:30

La asociación de jubilados y pensionistas Beheko Plaza ha organizado para sus socios una excursión para conocer el pueblo Amaiur del valle Baztan. La salida será el 25 de octubre e iniciará con un pequeño hamaiketako en el Hotel Baztan de Elizondo; después se visitará el castillo y el molino de Amaiur. El grupo finalizará la excursión volviendo al restaurante para degustar el menú, y disfrutar de una jornada de bingo y de bailes.

La inscripción se abrirá mañana lunes, día 22, en horario de oficina.

El precio del viaje será de 50 euros por persona.