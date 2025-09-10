Entrega de premios y apertura de la exposición del concurso fotográfico, hoy

La asociación fotográfica Distira ha dado a conocer los ganadores de la XXXVII edición del concurso fotográfico de Zumaia en blanco y negro, memorial Joxe Juan Azkue.

Javier Ortiz Moreno ha sido el ganador con la obra 'Naturaleza mágica 1'; segundo ha sido Javier Pedro Fernández Ferreras con 'Sardinas'; y tercero Rafael Martín Sánchez con 'Las Rapas'. El premio local ha sido para María Roa Zubia por 'Katua leihoan'.

La entrega de premios se realizará esta tarde, (19.00), en la sala Oxford de Alondegia. Antes a las 18.30, se abrirá la muestra con las mejores obras presentadas. Podrá ser visitada hasta el día 28, de 18.30 a 20.30.