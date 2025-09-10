Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Zumaia

Entrega de premios y apertura de la exposición del concurso fotográfico, hoy

S.U.

ZUMAIA.

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 20:13

La asociación fotográfica Distira ha dado a conocer los ganadores de la XXXVII edición del concurso fotográfico de Zumaia en blanco y negro, memorial Joxe Juan Azkue.

Javier Ortiz Moreno ha sido el ganador con la obra 'Naturaleza mágica 1'; segundo ha sido Javier Pedro Fernández Ferreras con 'Sardinas'; y tercero Rafael Martín Sánchez con 'Las Rapas'. El premio local ha sido para María Roa Zubia por 'Katua leihoan'.

La entrega de premios se realizará esta tarde, (19.00), en la sala Oxford de Alondegia. Antes a las 18.30, se abrirá la muestra con las mejores obras presentadas. Podrá ser visitada hasta el día 28, de 18.30 a 20.30.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Wiliam Li, médico especialista en nutrición: «Dos tazas de chocolate caliente al mes duplican nuestras células madre»
  2. 2 La venta de una casa completa por 6.000 euros que asombra a quien la descubre: «Llevaba 20 años cerrada»
  3. 3 Jóvenes de GKS intentan reventar el acto de apertura de curso de la EHU en Donostia
  4. 4 Mariló Montero y David Broncano protagonizan un tenso debate: «Lo que disfruto mucho de vosotros es la libertad%u2026 el adoctrinamiento, no»
  5. 5 Un trailer portacoches se queda atrapado bajo un puente en Oiartzun
  6. 6

    Alex Txikon, el alpinista vasco atrapado en el caos de Nepal
  7. 7 Ichiar Aragón se rinde a Hondarribia: «Su gente te enamora y tiene un no sé qué que atrapa»
  8. 8 Roba la cabeza tractora de un camión en Oiartzun, se da a la fuga por la AP-8 y se tira por un terraplén en Itziar
  9. 9

    Xabi Alonso y Sergio Francisco, de compañeros a rivales en los banquillos
  10. 10 5.200 euros por el medio queso de La Leze, el mejor Idiazabal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Entrega de premios y apertura de la exposición del concurso fotográfico, hoy