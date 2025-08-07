Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
Zumaia-Deltecoko neskak arraunean. TELMO DEUN A.E

Zumaia

Emakumezkoen traineruak Galizian egingo du arraun asteburu honetan

Gizonekoenak berriz Kantabrian lehiatuko da

Sara Utrera

zumaia.

Osteguna, 7 abuztua 2025, 21:27

Zumaiako emakumezkoen traineruak Galiziako uretan egingo du arraun asteburuan. Zita bikoitza izango du. Larunbatean, 17:25etik aurrera, II. Bandeira Barbanza Arousa lehiatuko da A Pobra do Caramiñal udalerrian (Coruña); Euskotren Ligako 11. jardunaldiari dagokion estropada puntuagarria izango da. Eta hurrengo egunean, igandean, V. Bandeira de Traiñeiras Rianxeira jokatuko dute Boiron (Coruña). 12. jardunaldia goizeko 11:25etik aurrera jokatuko da. Zumaia-Deltecoko taldea laugarren dago ligako sailkapen orokorrean, joan den astean emaitza onak lortu ondoren. Telmo Deun a.e.-ko emakumezkoen taldea laugarren izan zen Hondarribian zein Lekeition jokatutako estropadetan.

Gizonezkoen traineruak, berriz, Carmargon (Kantabria) egingo du arraun; Camargoko Udalaren XXXVIII. Bandera jokatuko du larunbatean, hilak 9an, arratsaldeko 17:00etan hasita. Zumaia-Sukia taldeko gizonezkoak zazpigarren daude KAE-1 ligako sailkapenean. Pasa den astean bosgarren postuan sailkatu ziren Hondarribian jokatutako estropadan.

