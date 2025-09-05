Las donaciones de sangre se realizarán este miércoles

ZumaiaLas donaciones de sangre se realizarán este miércoles
S. U.
ZUMAIA.
Viernes, 5 de septiembre 2025, 20:28
Este miércoles, día 10, será día de donación en Zumaia. Como siempre, las extracciones se realizarán de 16.30 a 20.30 horas en el Hogar del Jubilado. Para donar se puede coger cita, a través de la página web www.gotatanta.eus, hasta las 08.00 horas del lunes. El lunes y el martes solo se podrá haberlo por teléfono llamando al 609 812 706, entre las 17.30 y las 21.00 horas. «Teniendo en cuenta que las reservas del Banco de Sangre se reducen en verano, es especialmente importante que la gente se anime a donar también en estas fechas», han expresado desde la asociación de Donantes de Sangre de Zumaia.
