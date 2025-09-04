Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Varios participantes durante una edición del concurso organizado por Anade. SARA UTRERA

Zumaia

El Concurso Intersocial de Pesca al Lanzado que organiza la sociedad Anade será 12 de octubre

Como en ediciones anteriores, el Memorial Iñaki Espilla se disputará entre las 08.30 y las 13.00 horas

Sara Utrera

Sara Utrera

Zumaia

Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:17

La asociación de Caza y Pesca Anade tiene previsto celebrar el próximo 12 de octubre el LXXI Concurso Intersocial de Pesca al Lanzado 'Memorial ... Iñaki Espilla'. Como en ediciones anteriores, el concurso se disputará entre las 08.30 y las 13.00 horas, desde la rampa Arbustain hasta la punta del faro, y la zona de Orroaga. La organización prevé que el concurso cuente con alrededor de 140 participantes, y estos deberán tener la licencia de la Federación de Pesca.

