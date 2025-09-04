El Concurso Intersocial de Pesca al Lanzado que organiza la sociedad Anade será 12 de octubre

ZumaiaEl Concurso Intersocial de Pesca al Lanzado que organiza la sociedad Anade será 12 de octubre
Como en ediciones anteriores, el Memorial Iñaki Espilla se disputará entre las 08.30 y las 13.00 horas
Zumaia
Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:17
La asociación de Caza y Pesca Anade tiene previsto celebrar el próximo 12 de octubre el LXXI Concurso Intersocial de Pesca al Lanzado 'Memorial ... Iñaki Espilla'. Como en ediciones anteriores, el concurso se disputará entre las 08.30 y las 13.00 horas, desde la rampa Arbustain hasta la punta del faro, y la zona de Orroaga. La organización prevé que el concurso cuente con alrededor de 140 participantes, y estos deberán tener la licencia de la Federación de Pesca.
Las tarjetas se repartirán en la sociedad Anade. Cada pescador comenzará el concurso desde su puesto, que se sorteará previamente, y después podrá moverse a los puestos libres. En cuanto a la modalidad, será al lanzado y sin muerte. El reparto de premios se realizará alrededor de las 13.45 horas.
Las sociedades de pesca interesadas en participar pueden inscribirse a través del correo electrónico s.anade@anade.eus.
