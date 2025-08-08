Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Zumaia

Concierto de jazz con Iñar Sastre Trío, hoy en la sala Oxford

S. U.

zumaia.

Viernes, 8 de agosto 2025, 20:48

Hoy, sábado, se podrá disfrutar del concierto de jazz 150 Ravel a cargo de Iñar Sastre Trío. La actuación, organizada dentro del marco del Festival de Música de Zumaia, se ofrecerá a las 20.00 horas en la sala Oxford (entrada libre hasta completar aforo).

En conmemoración del 150 aniversario de Maurice Ravel, el pianista Iñar Sastre actuará en formato de trío acompañado del contrabajista Jon Piris y del baterista Mikel Urretagoiena. A través de arreglos y composiciones propias, Sastre fusiona las sonoridades características de Ravel con nuevas exploraciones influenciadas por el jazz, creando un diálogo entre su legado y la música contemporánea. El programa repasa momentos clave de la vida del compositor, celebrando su influencia en la música española, el jazz y la tradición clásica francesa. Un homenaje innovador que invita a redescubrir a Ravel desde una perspectiva moderna.

