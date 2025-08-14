Concierto de góspel solidario con el grupo ugandés Aba Taano, en la parroquia

ZumaiaConcierto de góspel solidario con el grupo ugandés Aba Taano, en la parroquia
Será a partir de las 20.00 horas, y al final de la actuación, se solicitará una donación a los asistentes
Zumaia
Jueves, 14 de agosto 2025, 20:47
El grupo ugandés Aba Taano ofrecerá este viernes (20.00 horas) un concierto solidario en la parroquia de San Pedro y al final de ... la actuación, se solicitará una colaboración a los asistentes. Aba Taano es un quinteto de góspel creado en 2008 en Kireka, un suburbio de Kampala (Uganda), con el nombre de Los 5 (en su lengua materna: el luganda). Su estilo incorpora góspel sudafricano, góspel panafricano, canto étnico y pop. El grupo está compuesto por Ssenteza Derrick (bajo y director), Nabbaale Harriet (mezzo), Kastsesigye Christian (barítono), Kimeze Joshua (tenor) y Kiyemba Rogers (bajo).
El grupo es la mayor fuente de financiación del proyecto 'Música para Salvar Vidas', un proyecto integral de ayuda, rehabilitación, educación y apoyo hasta que los jóvenes de Uganda puedan tener una vida profesional digna. «Lo que comenzó como un pequeño esfuerzo para apoyar a niños en situación de vulnerabilidad, hoy es una comunidad vibrante, llena de esperanza, talento y superación», explican los responsables de la iniciativa.
Mediante 'Música para salvar vidas' acompañan a niñas y niños en su desarrollo personal, brindándoles herramientas para que descubran su potencial a través de la música, la educación y el apoyo continuo.
La música se ha convertido en su mayor fuente de recursos para sostener su trabajo, gracias a conciertos y espectáculos de sus artistas, entre los que se encuentra Aba Taano. «Cada concierto de góspel, danza o percusión es más que un evento: es una ventana que muestra cómo el arte puede cambiar las vidas. No contamos con subvenciones; nuestro motor es el apoyo de personas que creen en este sueño», señalan.
Las personas que acudan a disfrutar de la actuación de Aba Taano, que participó en el concurso Got Talent en 2023, disfrutarán de una música distinta, un planteamiento original, un repertorio propio y muchísimas tablas son las características de estos cinco jóvenes Ugandeses. Aba Taano ha realizado cientos de conciertos en los mayores escenarios de Europa desde el 2008 y ganado 11 premios internacionales.
Más información sobre el proyecto y el grupo: www.musicaparasalvarvidas.org y www. www.abataano.com.
