Concierto de góspel solidario con el grupo ugandés Aba Taano, en la parroquia

El grupo ugandés Aba Taano ofrecerá este viernes (20.00 horas) un concierto solidario en la parroquia de San Pedro y al final de ... la actuación, se solicitará una colaboración a los asistentes. Aba Taano es un quinteto de góspel creado en 2008 en Kireka, un suburbio de Kampala (Uganda), con el nombre de Los 5 (en su lengua materna: el luganda). Su estilo incorpora góspel sudafricano, góspel panafricano, canto étnico y pop. El grupo está compuesto por Ssenteza Derrick (bajo y director), Nabbaale Harriet (mezzo), Kastsesigye Christian (barítono), Kimeze Joshua (tenor) y Kiyemba Rogers (bajo).

El grupo es la mayor fuente de financiación del proyecto 'Música para Salvar Vidas', un proyecto integral de ayuda, rehabilitación, educación y apoyo hasta que los jóvenes de Uganda puedan tener una vida profesional digna. «Lo que comenzó como un pequeño esfuerzo para apoyar a niños en situación de vulnerabilidad, hoy es una comunidad vibrante, llena de esperanza, talento y superación», explican los responsables de la iniciativa.

Mediante 'Música para salvar vidas' acompañan a niñas y niños en su desarrollo personal, brindándoles herramientas para que descubran su potencial a través de la música, la educación y el apoyo continuo.

La música se ha convertido en su mayor fuente de recursos para sostener su trabajo, gracias a conciertos y espectáculos de sus artistas, entre los que se encuentra Aba Taano. «Cada concierto de góspel, danza o percusión es más que un evento: es una ventana que muestra cómo el arte puede cambiar las vidas. No contamos con subvenciones; nuestro motor es el apoyo de personas que creen en este sueño», señalan.

Las personas que acudan a disfrutar de la actuación de Aba Taano, que participó en el concurso Got Talent en 2023, disfrutarán de una música distinta, un planteamiento original, un repertorio propio y muchísimas tablas son las características de estos cinco jóvenes Ugandeses. Aba Taano ha realizado cientos de conciertos en los mayores escenarios de Europa desde el 2008 y ganado 11 premios internacionales.

Más información sobre el proyecto y el grupo: www.musicaparasalvarvidas.org y www. www.abataano.com.