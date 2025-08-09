Concierto barroco a cargo de Vivalma para poner el broche final al Festival de Música

ZumaiaConcierto barroco a cargo de Vivalma para poner el broche final al Festival de Música
La cita, que forma parte de la Quincena Musical de Donostia, será a las 20.00 horas en la parroquia San Pedro
S.U.
zumaia.
Sábado, 9 de agosto 2025, 20:08
La 41ª edición del Festival de Música llega hoy a su fin con la actuación 'Numen: la inspiración del artista' del Ensemble Vivalma. El concierto barroco se ofrecerá a las 20.00 horas en la parroquia San Pedro y forma parte del programa de la 86. Quincena Musical de Donostia. La entrada es gratuita.
Vivalma se define por la singularidad de sus programas y sus arreglos del repertorio canónico. Consolidado en 2016 en el seno de la Schola Cantorum Basiliensis (Suiza), el ensemble está formado por Marta Ramírez García-Mina (violín), Marina Cabello del Castillo (viola da gamba) e Inés Moreno Uncilla (clave).
Desde su participación en el ciclo Jóvenes Intérpretes de la Fundación Juan March de 2017, el trío se ha exhibido en diferentes festivales musicales nacionales e internacionales.
En la cita de Zumaia el Ensemble Vivalma interpretará obras de Forqueray, Rameau, Marais, Leclair, entre otros.
