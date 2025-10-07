Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La carretera entre Jadarre y Txikierdi permanecerá cortada miércoles entre las 09.30 y las 12.15. DV

Zumaia

La carretera entre Jadarre y Txikierdi, cortada al tráfico este miércoles por la mañana

En la zona de Narrondo se establecerá tráfico alternativo durante tres semanas por los trabajos previos del bidegorri

Sara Utrera

Sara Utrera

Zumaia

Martes, 7 de octubre 2025, 20:31

Comenta

Un tramo de Axular ibiltokia, entre el puente de Jadarre y la rotonda de Txikierdi, permanecerá cortado al tráfico este miércoles, 8 de octubre, ... entre las 09.30 y las 12.15 horas. El Ayuntamiento de Zumaia realizará labores de mantenimiento del entorno de la carretera, por lo que las y los conductores deberán utilizar la variante para salir del pueblo.

