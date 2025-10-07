La carretera entre Jadarre y Txikierdi, cortada al tráfico este miércoles por la mañana

Un tramo de Axular ibiltokia, entre el puente de Jadarre y la rotonda de Txikierdi, permanecerá cortado al tráfico este miércoles, 8 de octubre, ... entre las 09.30 y las 12.15 horas. El Ayuntamiento de Zumaia realizará labores de mantenimiento del entorno de la carretera, por lo que las y los conductores deberán utilizar la variante para salir del pueblo.

Por otro lado, para acceder a Zumaia se podrá utilizar Axular ibiltokia, ya que estará abierto un carril.

Trabajos del bidegorri

Asimismo, desde el Ayuntamiento han informado que en la zona de Narrondo se establecerá tráfico alternativo durante tres semanas debido a los trabajos previos del bidegorri. Y es que la Diputación Foral de Gipuzkoa ha iniciado los trabajos para la construcción del bidegorri entre Narrondo e Iraeta y, como consecuencia de estas obras, un carril de la carretera N-634 permanecerá cortado durante tres semanas, a la altura de la empresa Bombas Azkue, en un tramo aproximado de 210 metros.

La carretera estará abierta al tráfico con paso alternativo. El camino estará debidamente señalizada, y se pide a las y los conductores que conduzcan con precaución en esa zona.