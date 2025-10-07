La carretera entre Jadarre y Txikierdi, cortada al tráfico este miércoles por la mañana

ZumaiaLa carretera entre Jadarre y Txikierdi, cortada al tráfico este miércoles por la mañana
En la zona de Narrondo se establecerá tráfico alternativo durante tres semanas por los trabajos previos del bidegorri
Zumaia
Martes, 7 de octubre 2025, 20:31
Un tramo de Axular ibiltokia, entre el puente de Jadarre y la rotonda de Txikierdi, permanecerá cortado al tráfico este miércoles, 8 de octubre, ... entre las 09.30 y las 12.15 horas. El Ayuntamiento de Zumaia realizará labores de mantenimiento del entorno de la carretera, por lo que las y los conductores deberán utilizar la variante para salir del pueblo.
Por otro lado, para acceder a Zumaia se podrá utilizar Axular ibiltokia, ya que estará abierto un carril.
Trabajos del bidegorri
Asimismo, desde el Ayuntamiento han informado que en la zona de Narrondo se establecerá tráfico alternativo durante tres semanas debido a los trabajos previos del bidegorri. Y es que la Diputación Foral de Gipuzkoa ha iniciado los trabajos para la construcción del bidegorri entre Narrondo e Iraeta y, como consecuencia de estas obras, un carril de la carretera N-634 permanecerá cortado durante tres semanas, a la altura de la empresa Bombas Azkue, en un tramo aproximado de 210 metros.
La carretera estará abierta al tráfico con paso alternativo. El camino estará debidamente señalizada, y se pide a las y los conductores que conduzcan con precaución en esa zona.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión