Las bonificaciones previstas en las tasas e impuestos deberán solicitarse antes del día 31

Sara Utrera ZUMAIA. Sábado, 6 de diciembre 2025, 20:44

El Ayuntamiento de Zumaia ofrece cada año diversas bonificaciones para aliviar la carga de impuestos y tasas y reforzar la protección de la ciudadanía más vulnerable. El plazo para solicitar estas bonificaciones está abierto hasta el día 31.

Las familias numerosas podrán solicitar las bonificaciones correspondientes al Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) relacionadas con la vivienda y al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, así como las relativas a las tasas por servicios municipales (incluye cursos y cuotas de ludoteca). También se pueden solicitar otras bonificaciones: la asociada al programa Bizigune, la del sistema de aprovechamiento energético o la de vehículos históricos.

En las ordenanzas fiscales de este año se han introducido varios cambios con el objetivo de «lograr un sistema fiscal más justo y actualizado». Las principales novedades son las actualizaciones vinculadas al área de vivienda, el impuesto de vehículos y las bonificaciones a las familias numerosas. Por lo tanto, algunas bonificaciones han sido canceladas y otras han sido reforzadas.

En cualquier caso, para cualquier duda, las y los vecinos puedes dirigirse al Servicio de Atención Ciudadana: en el Ayuntamiento entre las 08.00 y las 14.00 horas, o llamando al 943 86 50 25.

La solicitud se puede hacer directamente en el Servicio de Atención Ciudadana del Ayuntamiento (08.00-14. 00); en las oficinas de Correos (mediante certificado abierto); o telemáticamente, a través del portal ciudadano en el apartado de Impuestos y tasas.

Documentación a presentar

El cambio realizado en 2022 permite que las personas solicitantes ya no tengan que presentar todos los documentos que presentaban hasta ahora. Deberán autorizar al Ayuntamiento para que pueda consultar dicha documentación en nombre propio (firmando el apartado correspondiente del impreso de solicitud) o, en caso contrario, manifestar su oposición y aportar la documentación requerida. En cualquier caso, será necesaria la instancia de solicitud y la presentación de los documentos establecidos en la ordenanza fiscal.

Cambios en ordenanzas fiscales

Las modificaciones introducidas en las ordenanzas fiscales de 2026 responden a un objetivo principal del Ayuntamiento: construir un sistema tributario «más justo y eficiente, que responda a las necesidades sociales de la ciudadanía y garantice un uso más racional de los recursos públicos». En esta línea se enmarcan las actualizaciones realizadas en materia de vivienda, en el impuesto de vehículos y en el tratamiento de familias numerosas.

En el caso de la vivienda, el recargo de viviendas vacías se eleva del 100% al 150% y se han adaptado las excepciones: a partir de ahora, estar empadronado será un requisito (el consumo mínimo ya no se considerará excepción) y las viviendas con actividad económica, incluidas las turísticas, pagarán el recargo en su totalidad. «Con estas medidas se busca priorizar el uso residencial de las viviendas», han señalado desde el Ayuntamiento.

Al mismo tiempo, la bonificación de las viviendas que participan en el programa Bizigune ha pasado del 50% al 99%, con el fin de fomentar el alquiler asequible y facilitar la puesta en marcha de viviendas vacías a través de este programa público.

En el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, se actualizan diversas bonificaciones. Por un lado, se suprime la bonificación de los vehículos de más de 30 años (exceptuando los vehículos históricos), ya que este incentivo ha perdido su finalidad originaria de conservación del patrimonio cultural y en muchos casos se había convertido en una excepción generalizada. Por otro, los vehículos híbridos y eléctricos dejarán de tener bonificaciones: «los incentivos iniciales fueron importantes para impulsar dicha tecnología, pero hoy en día ya está plenamente extendida en el mercado, y las ayudas públicas se canalizan por otras vías».

Por último, se ha actualizado el sistema de bonificaciones a las familias numerosas tanto en tasas como en impuestos. Hasta ahora la estructura se basaba en el número de niños y a partir de ahora se distinguirá entre una familia numerosa general y una especial, reflejando de forma más equitativa las diferentes circunstancias económicas y sociales. «El objetivo es que las ayudas se destinen adecuadamente a las familias que realmente lo necesitan y que el tratamiento sea lo más proporcional posible», han explicado desde el Ayuntamiento.

Todos los cambios tienen una dirección común: «ajustar la fiscalidad municipal a las necesidades y el uso social para que las personas que más tienen realicen una mayor aportación y para que los recursos públicos puedan emplearse de forma eficaz en beneficio del bienestar de la comunidad».