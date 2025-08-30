Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Bi koadrila iazko Olarro Eguneko estropadan. SARA UTRERA

Zumaia

Bihar zabalduko da Olarro Eguneko batel estropadetan parte hartzeko izen-ematea

Lehiaketa hilaren 20an ospatuko da. Bihartik irailaren 17ra bitartean eman ahal izango da izena, Lubaki kiroldegian

Sara Utrera

ZUMAIA.

Larunbata, 30 abuztua 2025, 21:31

Olarro Eguneko XVII. bandera banatuko dute irailaren 20an jokatuko den batel estropadan. Izen-ematea bihar, irailaren 1ean, zabalduko dute eta hilaren 17ra bitartean egongo da zabalik. Lubaki kiroldegian entregatu beharko da izen-emate orria.

Taldeak lau kidekoak izango dira, eta horietatik gutxienez bi zumaiarrak izan beharko dira bandera irabazteko. Talde bakoitzak arduradun bat izendatu eta haren telefono zenbakia eman beharko du. Irabazleek bandera eta Geoparkeak eskainitako bisita gidatua jasoko dituzte; gainera, emakumeen partaidetza saritzeko bandera berezia banatuko da, eta parte-hartzaile guztien artean bisita gidatu baten zozketa egingo da.

Apuntatzeko nahitaezkoa da izen-emate orria betetzea, eta behin izena emanda, parte-hartzeko konpromisoa hartzen da. Parte-hartzaileen gutxieneko adina 13 urtekoa da (2025eko abenduaren 31n duten adina kontuan hartuta).

Entrenamendu saioak

Bihartik irailak 19ra Lasuna txalupa erabiltzeko aukera egongo da. Horretarako, turismo bulegoan, 943 143 396 telefonoan edo www.zumaia.eus webgunean egin daiteke eskaera, betiere izena eman ondoren.

Izena eman nahi dutenek Udalaren web orrian aurki ditzakete izena emateko orria, estropadako arauak, batela erabiltzeko arauak eta entrenamenduen ordutegiak.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El anuncio de trabajo que llega a San Sebastián: «Buscamos a personas con calvicie, cojera, falta de dientes o alopecia»
  2. 2 Fallece Arantza Arruti, histórica militante abertzale y primera mujer de ETA que fue detenida
  3. 3

    Imanol se estrena con derrota por goleada en la primera división saudí
  4. 4

    La hija de Pelicot dice que ya no se habla con su madre: «Me ha abandonado»
  5. 5 «Lo estaban pasando muy mal, se les veía con miedo»
  6. 6

    Iriarte-Enea, asador sin sobresaltos
  7. 7

    La Real ata la compra de Carlos Soler
  8. 8

    Un tribunal de apelaciones de EE UU tumba los aranceles de Trump
  9. 9

    El racismo y la xenofobia están detrás de más de seis de cada diez delitos de odio en Gipuzkoa
  10. 10 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Bihar zabalduko da Olarro Eguneko batel estropadetan parte hartzeko izen-ematea

Bihar zabalduko da Olarro Eguneko batel estropadetan parte hartzeko izen-ematea