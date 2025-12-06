El Ayuntamiento pide a la ciudadanía precaución y diligencia con la pirotécnia

Sara Utrera ZUMAIA. Sábado, 6 de diciembre 2025, 20:44 Comenta Compartir

Con la llegada de la época navideña es habitual aumentar el uso de petardos y otros artículos pirotécnicos. Sin embargo, esto puede generar una serie de riesgos e inconvenientes como fuertes ruidos, riesgos de incendio y estrés tanto en personas como en animales. Por ello, el Ayuntamiento de Zumaia hace un llamamiento a limitar al máximo el uso de la pirotecnia y a celebrar las fiestas con seguridad y cuidado mutuo. Asimismo, se pondrá en contacto con los comercios de la localidad que vendan este tipo de productos para recordarles las reducciones de edad y otras restricciones legales.

En general, el Ayuntamiento recomienda limitar al máximo el uso de la pirotecnia y, en caso de utilizarla, tener muy en cuenta las siguientes observaciones: La pirotecnia puede generar riesgo de incendio y daños físicos importantes. Por ello, se prohíbe lanzar petardos en zonas potencialmente peligrosas (entorno de edificios, junto a vehículos...) y en zonas de aglomeración, y lanzar petardos desde ventanas o balcones de viviendas.

Los artículos pirotécnicos no son juguetes y los menores deben utilizarlos bajo el cuidado de un adulto y de una forma adecuada a su edad. Desde el Ayuntamiento se insiste en que la pirotecnia supone un riesgo importante para los niños y niñas, ya que puede ocasionar quemaduras, daños auditivos y otros accidentes. Asimismo, se recuerda que la ley establece las restricciones de venta por edad (se puede consultar las restricciones por categoría permitida en la web del Ayuntamiento).

Muchas personas –mayores, niños y ciudadanos sensibles al ruido– sufren un gran malestar con el ruido de petardos. También puede causar daños significativos en personas con problemas concretos de salud. Por otra parte, para respetar el derecho al descanso de los ciudadanos, se exige que, en caso de utilizarse, no se utilicen artículos pirotécnicos en horarios tardíos o nocturnos.

El estruendo de los petardos provoca elevados niveles de estrés y temor tanto en los animales de compañía como en la fauna salvaje. Por ello, desde el Ayuntamiento hace un llamamiento a la ciudadanía para que tenga en cuenta el bienestar animal y reduzca «al máximo» el uso de pirotecnia.