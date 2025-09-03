Ayuntamiento y Distira organizan una nueva edición del rally fotográfico del Olarro Eguna

Sara Utrera zumaia. Miércoles, 3 de septiembre 2025, 20:07 Comenta Compartir

Un año más, el Ayuntamiento de Zumaia y la asociación fotográfica Distira han organizado el rally fotográfico del Olarro Eguna. El certamen será el 20 de septiembre y este año será su XIX. edición. Cualquier persona aficionada que lo desee -con una cámara digital propia y tarjeta de memoria- puede participar en el rally fotográfico del Olarro Eguna. La inscripción se realizará el mismo día del certamen, el sábado 20 de septiembre, de 09.00 a 10.00 horas, en la sala Oxford de la casa de cultura Alondegia. La participación será gratuita.

Al inscribirse, a las y los participantes adultos se les entregará como regalo una tarjeta para poder degustar un pintxo de pulpo en las txosnas de la localidad. A las y los participantes menores de 16 años se les hará entrega de un boleto con valor de 10 euros para gastar en los establecimientos de la asociación de comerciantes y hosteleros Gertu de Zumaia; en este caso, la entrega será después de la entrega de premios.

Los temas se darán a conocer en el momento de la inscripción y las fotografías deberán realizarse dentro del término municipal de Zumaia. Asimismo, la tarjeta de memoria deberá estar vacía al inicio del rally.

La descarga de las imágenes de las tarjetas de memoria se realizará entre las 13.00 y 14.00 horas en el mismo lugar de la inscripción. Se podrán hacer todas las fotos que se deseen, pero a la hora de la descarga sólo podrá haber 36 fotos en formato JPG en la tarjeta. La primera foto deberá ser un retrato de la persona participante (foto de control).

Entrega antes del día 28

Cada participante presentará una colección de cinco fotografías elegidas (más la de control) entre las 36 presentadas, una por tema. La selección se realizará enviando un correo electrónico a la dirección olarroeguna@ gmail.com antes del 28 de septiembre (domingo), indicando en el mismo el número de participante y el nombre del archivo de la foto seleccionada para cada tema.

Las imágenes entregadas en el rally no podrán hacerse públicas hasta el fallo por parte del organizador, ya sea en redes sociales, blogs personales, otros concursos, etc. En caso de que alguna persona participante lo hiciese sería descalificado del concurso.

El fallo se realizará por un jurado compuesto por fotógrafos y fotógrafas de reconocido prestigio y los premios serán los siguientes: 200 euros en bonos de compra Gertu y un trofeo para la mejor colección; 150 euros en bonos de compra Gertu para la segunda colección; y 120 euros en bonos de compra Gertu para la tercera.

El premio a la primera persona clasificada local (nacida en Zumaia, residente en Zumaia o miembro de Distira) será de 100 euros en vales de compra de Gertu. Cada participante podrá optar a un único premio.

La entrega de premios será pública y se informará con antelación sobre el día, hora y lugar. Tras la proyección de las obras presentadas a concurso, las personas premiadas deberán estar presente. En caso de que esto no sea posible, enviarán un vídeo o un texto con un mensaje que se reproducirá en la sala.

Más información en la casa de cultura Alondegia (943 86 10 56, kultura@zumaia.eus) o en la Asociación Distira (distiraelkartea@gmail.com).