Los autobuses de Lurraldebus vuelven a hacer paradas en el muelle Txomin Agirre

S. U. zumaia. Lunes, 1 de septiembre 2025, 20:04

El servicio de autobuses de Lurraldebus vuelven a realizar las paradas en el muelle Txomin Agirre. Durante la temporada estival los autobuses de Lurraldebus no han hecho paradas en el casco urbano. A partir de ayer, lunes, los autobuses han vuelto a acceder al muelle.

Por otro lado, se recuerda que los autobuses privados tienen prohibido el acceso al casco urbano para evitar las aglomeraciones que este tipo de vehículos generan en el tráfico.

Refuerzos en la línea UK10

Asimismo, se han reanudado los refuerzos de los servicios de la línea UK10. Con el inicio de septiembre, Lurraldebus ha vuelto a poner en marcha el refuerzo de la línea que une Zumaia y Donostia por la autopista AP-8. En concreto, se ofrecerán cuatro servicios más en la línea Zumaia-Donostia y en la Donostia-Zumaia. Los servicios de refuerzo se realizarán en los siguientes horarios: Zumaia-Donostia: 13.05, 14.05, 15.05 y 18.05; y Donostia-Zumaia: 13.05, 14.05, 15.05 y 18.05.