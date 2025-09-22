Se amplía hasta mañana el plazo para cubrir las últimas plazas de los cursos de Foronda

ZumaiaSe amplía hasta mañana el plazo para cubrir las últimas plazas de los cursos de Foronda
S. U.
Zumaia.
Lunes, 22 de septiembre 2025, 20:21
Se amplía hasta mañana, día 24, el plazo para cubrir las últimas plazas libres de los cursos de Foronda. Los cursos en los que aún quedan plazas son los siguientes: Pintura para adultos (dos grupos) y pintura básica para niños y adolescentes (LH3-DBH4), con Maialen Gallastegi; talla de madera con Daniel Lizarralde; yoga (dos grupos) y Yoga jubilados y pensionistas (en Torreberri), con Imanol Urbieta.
Las personas interesadas en participar tienen dos opciones para hacerlo: A través del formulario de https://zumaia.eus/eu/iragarki-taula/udal-tramiteak/ikastaroetako-izen-emateak/pintura. O presencialmente, en la primera planta de la casa de cultura Alondegia, de lunes a viernes, de 09.30 a 14.00. Más información: 943.861056 o alondegia@zumaia.eus.
Se puede consultar toda la información de los cursos (horario, precio de la matrícula y número de contacto) en el siguiente enlace: https://zumaia.eus/eu/albisteak/kartela-ikastaroak_foronda_2025.pdf.
