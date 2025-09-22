Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

Zumaia

Se amplía hasta mañana el plazo para cubrir las últimas plazas de los cursos de Foronda

S. U.

Zumaia.

Lunes, 22 de septiembre 2025, 20:21

Se amplía hasta mañana, día 24, el plazo para cubrir las últimas plazas libres de los cursos de Foronda. Los cursos en los que aún quedan plazas son los siguientes: Pintura para adultos (dos grupos) y pintura básica para niños y adolescentes (LH3-DBH4), con Maialen Gallastegi; talla de madera con Daniel Lizarralde; yoga (dos grupos) y Yoga jubilados y pensionistas (en Torreberri), con Imanol Urbieta.

Las personas interesadas en participar tienen dos opciones para hacerlo: A través del formulario de https://zumaia.eus/eu/iragarki-taula/udal-tramiteak/ikastaroetako-izen-emateak/pintura. O presencialmente, en la primera planta de la casa de cultura Alondegia, de lunes a viernes, de 09.30 a 14.00. Más información: 943.861056 o alondegia@zumaia.eus.

Se puede consultar toda la información de los cursos (horario, precio de la matrícula y número de contacto) en el siguiente enlace: https://zumaia.eus/eu/albisteak/kartela-ikastaroak_foronda_2025.pdf.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos turistas alquilan un apartamento por un mes en San Sebastián y se van a los 10 días: «Nos estábamos quedando sin planes»
  2. 2 Avanza la construcción del nuevo hotel de San Sebastián
  3. 3 Iciar y Juan buscan relevo para su bar de barrio en San Sebastián: «No queremos que se pierda»
  4. 4 La lección de vida de un vecino de San Sebastián a la juventud: «Esto son dos días y dentro de poco tendrás 60 años»
  5. 5

    El impuesto a las grandes fortunas debilita los refugios fiscales que competían con Gipuzkoa
  6. 6

    La Ertzaintza vincula al joven asesinado en Bilbao con la peligrosa banda juvenil 'LDS'
  7. 7 Helio, 42 años tras la barra del Etxebe en San Sebastián: «Si volviera a nacer, hostelero sería otra vez»
  8. 8 Isco Alarcón se viste de actor con sus muletas en San Sebastián, bajo la dirección de su esposa Sara Sálamo
  9. 9

    Un muerto tras una pelea a machetazos en Bilbao
  10. 10 «Estando yo en el Athletic y mi primo Luken en la Real, nuestros abuelos tienen el corazón dividido»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Se amplía hasta mañana el plazo para cubrir las últimas plazas de los cursos de Foronda