Se amplía hasta mañana el plazo para cubrir las últimas plazas de los cursos de Foronda

S. U. Zumaia. Lunes, 22 de septiembre 2025, 20:21

Se amplía hasta mañana, día 24, el plazo para cubrir las últimas plazas libres de los cursos de Foronda. Los cursos en los que aún quedan plazas son los siguientes: Pintura para adultos (dos grupos) y pintura básica para niños y adolescentes (LH3-DBH4), con Maialen Gallastegi; talla de madera con Daniel Lizarralde; yoga (dos grupos) y Yoga jubilados y pensionistas (en Torreberri), con Imanol Urbieta.

Las personas interesadas en participar tienen dos opciones para hacerlo: A través del formulario de https://zumaia.eus/eu/iragarki-taula/udal-tramiteak/ikastaroetako-izen-emateak/pintura. O presencialmente, en la primera planta de la casa de cultura Alondegia, de lunes a viernes, de 09.30 a 14.00. Más información: 943.861056 o alondegia@zumaia.eus.

Se puede consultar toda la información de los cursos (horario, precio de la matrícula y número de contacto) en el siguiente enlace: https://zumaia.eus/eu/albisteak/kartela-ikastaroak_foronda_2025.pdf.