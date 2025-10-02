Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El Ayuntamiento, junto a Aranzadi, seguirá investigando las vulneraciones de derechos humanos sufridas por las y los zumaiarras. SARA UTRERA

Zumaia

Abre la Oficina de la Memoria para analizar las vulneraciones de derechos en el periodo 1959-1978

Los investigadores de Aranzadi estarán en el Ayuntamiento los mrtes de octubre, de 10.00 a 13.00 horas. También se abre la posibilidad de coger cita fuera del horario de oficina

Sara Utrera

Sara Utrera

Zumaia

Jueves, 2 de octubre 2025, 20:14

Comenta

El Ayuntamiento de Zumaia y la Sociedad de Ciencias Aranzadi han firmado un nuevo convenio de colaboración para seguir investigando las vulneraciones de derechos ... humanos sufridas por las y los zumaiarras entre 1959 y 1978. Este proyecto da continuidad a los trabajos de memoria histórica realizados por el Ayuntamiento en legislaturas anteriores, así como a la labor han realizado y siguen realizan las asociaciones memorialistas.

