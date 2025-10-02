Abre la Oficina de la Memoria para analizar las vulneraciones de derechos en el periodo 1959-1978

El Ayuntamiento de Zumaia y la Sociedad de Ciencias Aranzadi han firmado un nuevo convenio de colaboración para seguir investigando las vulneraciones de derechos ... humanos sufridas por las y los zumaiarras entre 1959 y 1978. Este proyecto da continuidad a los trabajos de memoria histórica realizados por el Ayuntamiento en legislaturas anteriores, así como a la labor han realizado y siguen realizan las asociaciones memorialistas.

En esta fase se analizará la época entre los años del primer franquismo y el final de la dictadura. Se recogerán documentos, fotografías y testimonios sobre la represión política, el exilio, la censura, el acoso social, o cualquier otra vulneración de los derechos humanos que se hayan guardado en silencio. Para ello, contarán con documentos históricos y testimonios, tanto directos como secundarios.

Este proyecto no solo mira al pasado. Sobre todo, mira al presente y al futuro. Busca la verdad, la justicia y la reparación para quienes sufrieron vulneraciones de derechos y para sus allegados. Pero, además, tiene como objetivo ofrecer la memoria como herramienta para toda la sociedad. «Este tipo de actuaciones también tienen como objetivo promover la conciencia ciudadana para que no se repita lo sucedido», han señalado desde el Ayuntamiento.

Por ello, el trabajo no se quedará en los archivos, sino que habrá una charla informativa, presentaciones públicas y una página web para difundir los resultados. «No se trata solo de investigar, sino de dar a conocer, de fomentar la participación ciudadana, de reflexionar sobre lo sucedido y de hacer llegar la memoria viva a las nuevas generaciones», han señalado.

En todo este trabajo, además, se tendrá en cuenta la perspectiva de género, ya que muchas veces, en los casos de represión y violencia, las vivencias de las mujeres suelen quedar más silenciadas. «El Ayuntamiento y Aranzadi quieren dar voz a todo lo que ha permanecido en silencio».

Aportación de la ciudadanía

En este trabajo será imprescindible la aportación de las y los zumaiarras. Quienes quieran compartir testimonios, documentos, recuerdos o cualquier otra información tendrán las puertas abiertas. Para ello, el Ayuntamiento de Zumaia y Aranzadi pondrán en marcha la Oficina de la Memoria, que recogerá información y resolverá todas las dudas que puedan surgir.

La Oficina de la Memoria estará ubicada en el Ayuntamiento de Zumaia, los martes de octubre (días 7, 14, 21 y 28), de 10.00 a 13.00 horas. Las personas interesados en concertar una cita fuera de este horario deberán llamar al teléfono 699.809130 o escribir al e-mail memoria@aranzadi.eus.