El Ayuntamiento ha abierto el plazo para solicitar ayudas al alquiler. Las personas perceptoras podrán recibir una subvención de hasta 150 euros por mes. Las solicitudes se pueden presentar desde el Servicio de Atención Ciudadana (ayuntamiento) o telemáticamente.

El Ayuntamiento subvenciona a las y los zumaiarras que viven de alquiler si cumplen una serie de condiciones. Los requisitos más importantes son tener contrato de alquiler, realizar el pago mediante transferencia bancaria y no superar los límites de ingresos establecidos en las bases. Hace tres años, además, se introdujo una nueva condición en las bases de las subvenciones destinadas a las personas de 18 a 35 años: la solicitud de subvenciones del programa Gaztelagun de alquiler de vivienda del Gobierno Vasco.

Asimismo, con el fin de mejorar la subvención, el Ayuntamiento aprobó el año pasado otras modificaciones y mejoras en la ordenanza reguladora de las subvenciones al alquiler. En concreto: Incorporar el concepto de unidad convivencial; es decir, se tienen en cuenta los ingresos del conjunto de la unidad convivencial. Ante el aumento de los precios de los alquileres de viviendas, los ingresos máximos para acceder a las subvenciones se elevaron a 28.000 euros para el único solicitante; en el caso de las unidades convivenciales el límite es de 38.000 euros.

Además, las ayudas al alquiler del Ayuntamiento son compatibles con el programa Emantzipa del Gobierno Vasco, con el fin de reforzar las ayudas al alquiler de jóvenes. (No confundir con el programa Gaztelagun, en cuyo caso será incompatible y además será necesario justificar la solicitud de ayuda del Ayuntamiento de Zumaia).

Por otro lado, el Ayuntamiento, a través del Nodo NISAE, podrá realizar las siguientes comprobaciones y consultas, siempre que el solicitante lo autorice: se comprobarán los datos de identidad, los datos de empadronamiento, la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), las consultas sobre bienes inmuebles, las consultas de hallarse al corriente en el pago de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, el registro de parejas no casadas, certificado de matrimonio y otras subvenciones con el mismo fin (AES, Gaztelagun, Emancipación, OPE). En caso de denegación, la persona interesada deberá aportar la documentación correspondiente.

Como hasta ahora, las personas solicitantes mayores de 36 años deberán cumplir otro requisito: podrán recibir la subvención al alquiler si destinan al alquiler un 30% o más de sus ingresos.

El plazo para solicitar las subvenciones de forma telemática, tanto las dirigidas a las personas entre 18 y 35 años como las dirigidas a los mayores de 36 años, finalizará el 30 de septiembre.

Documentación a presentar

Las personas interesadas en pedir la subvención para el alquiler deberán presentar la siguiente documentación: Hoja de Solicitud; copia del contrato de arrendamiento de la vivienda; documento emitido por una entidad bancaria que acredite la titularidad de la cuenta corriente de la persona solicitante; documento bancario (original o fotocopia compulsada) o justificantes de las transferencias bancarias justificativas del pago de la renta correspondiente al período subvencionable; justificante de haber formalizado la solicitud de ayuda del Programa Gaztelagun (18-35 años). Para más información: en la oficina de la vivienda del Ayuntamiento, etxebizitzabulegoa@zumaia.eus o 943.865025.