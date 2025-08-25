«El Zarautz Outlet merece la pena, siempre ha merecido la pena, pero es muy duro»

Durante cuatro días la feria Zarautz Outlet 2025 ha estado abierta en el malecón con un total de diez establecimientos a los que hay que ... sumar catorce más que lo hicieron desde sus propios locales.

Son jornadas agotadoras desde las 11.00 a las 21.00 pero en el caso de Javi Prol, que regenta la tienda de ropa Vulcano, «merece la pena, siempre ha merecido la pena. Yo llevo ya 19 ediciones acudiendo al malecón y es como una manera de hacerte más competitivo en tu comercio por que siempre sabes que vas a tener esta oportunidad después».

Un factor importante al ser una feria al aire libre es el tiempo, «que ha sido bueno, sin lluvia, pero al tener mucho sol a las horas centrales del mediodía había poca gente, estaba todo el mundo en la playa. Pero bueno, la gente ha respondido como siempre. No sé cómo les ha ido a los demás stands pero el que estaba junto al mío y al mío propio nos ha ido bien».

En cuanto al tipo de cliente, Prol nos explica que «nos pegamos una cartelada de tres horas por todos los pueblos de alrededor todos los años y claro eso hace que venga gente de fuera además del zarauztarra o del veraneante que pasa unos días en Zarautz. Como curiosidad, se da el caso de una cliente que se acerca directamente a comprar una toalla, unas chancletas y un bañador para irse a dar un chapuzón en el mar directamente».

La propaganda de la Asociación de Comerciantes Murkil indica que se pueden adquirir productos de calidad al mejor precio, «en mi caso llevo género que me queda alguna talla suelta, género que ya sabes que no vas a volver a traer. El precio es muy interesante y eso lo agradece el cliente, muchas veces son precios por debajo de coste y sabiendo que es calidad se lo llevan».

Javi lo explica con un ejemplo: «te queda una talla suelta de un pantalón corto, ¿qué va a estar todo el año por aquí dando vueltas? Pues lo bajas y lo liquidas en la feria. El tío que se lo lleva se marcha contento y tú también que ya lo has colocado. No va a estar en una caja todo el año».

El horario es amplio, «es duro. Cuando se acaba y llegas a casa estas reventado pero bueno, sarna con gusto no pica. Ciertamente merece la pena pero es exigente. De hecho muchos comercios que han venido un año y no han repetido es porque supone mucho trabajo. Me imagino una persona sola, un poco mayor y como no tenga ayuda puede bajar una año pero no todos los años. Es mucho esfuerzo físico, da pereza».

A la pregunta ¿se puede vivir de la tienda? Javi responde con una sonrisa. «Sí se puede vivir. Lo cierto es que internet está ahí acechando pero se puede. Ahora bien para sacar un sueldo normal no te vas a hacer rico como antiguamente que se compraban apartamentos los que tenían tiendas. Es una forma de autoemplearse, con lo mal que está la estabilidad laboral, te montas una tienda sabiendo que te va a dar para vivir, sacar un sueldo y no más. No te vas hacer rico con una tienda de ropa pero ni con una carnicería, ni con nada. Yo la tienda la monte para tener estabilidad laboral. Llevo 26 años y anteriormente era instalador de gas, un contrato aquí y otro allá. Ahora soy mi jefe y saco mi sueldo». En la tienda ya se puede comprar ropa de otoño-invierno «pero también de verano» recalca.