El Zarautz comienza su andadura en Tercera División con el Aretxabaleta

Tras la magnífica campaña de la pasada temporada donde el Zarautz de División de Honor lograba el ascenso ante el Getxo el los lanzamientos de ... penaltis allá por el mes de junio, llega el momento de arrancar una nueva temporada en una categoría muy exigente como es la Tercera División.

El partido que abrirá el camino de la campaña 2025-26 se juega esta tarde en las instalaciones municipales de Asti ya partir de las 17.00 horas los aficionados podrán disfrutar con su equipo enfrentándose al Aretxabaleta, equipo al que recordarán los asiduos a Asti, que fue rival directo para los nuestros hace dos temporadas y que como el Zarautz, logró el ascenso después de quedar segundo en la tabla y jugar el play off.

Un rival, sin duda, muy difícil que ya conoce la categoría y que visitará nuestro campo con la ilusión de empezar sumando. Lo cierto es que la pretemporada de los chicos de Roteta ha generado ciertas dudas sobre el equipo, que si bien ha dominado a rivales de menor entidad, ha tenido más dificultades contra equipos de la misma categoría como la Cultural de Durango o el Lagun Onak de Azpeitia.

Numerosas e importantes bajas en el equipo que logró el ascenso han obligado a tirar de jóvenes talentos locales

Pero hasta que el balón empiece a rodar esta tarde en Asti, los aficionados tienen puestas las esperanzas en ver a un equipo compuesto enteramente de jugadores de la cantera zarauztarra y cuyo objetivo debe ser luchar por mantener la categoría.

Seguro que en toda Tercera división no hay otro equipo que juegue solo con sus canteranos pero así lo ha decidido la directiva del Zarautz Kirol Elkartea en su sección de fútbol y con esas armas deberán luchar desde el pitido inicial de esta tarde.

La plantilla ha sufrido muchas variaciones con respecto a lo que se podía ver en el campo la pasada temporada. Diferentes motivos han obligado a varios jugadores muy importantes en el esquema del pasado año a abandonar la disciplina del primer equipo y los refuerzos que se han incorporado son de la casa, jóvenes con talento que deberán ir amoldándose a una categoría realmente fuerte pero de los que esperemos den la talla necesaria.

De los que se mantienen en el equipo hay jugadores que van a tener que dar un paso adelante y cargar con el peso de llevar el equipo para adelante. Pese a su juventud, algunos son ya veteranos en esto del fútbol y con esa combinación de jóvenes talentos y más experimentados jugadores que llevan varias temporadas en el primer equipo, se ha conformado una plantilla que dirige Joseba Roteta, quien ha demostrado en los años que lleva al frente de esta equipo, ser capaz de sacar lo mejor cada uno de ellos.También la afición debe dar un paso al frente, acudiendo al campo y apoyando.