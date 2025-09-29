Zarautz Bihotzekin, una carrera con mucho corazón

Las fiestas del barrio de Itxasmendi tienen dentro de su programa festivo una actividad con mucho corazón. Se trata de la carrera solidaria Zarautz Bihotzekin ... que todos los años por estas fechas organiza Bihotzez la Asociación de Cardiopatías Congénitas.

Se celebran dos pruebas, una carrera y una marcha solidaria a favor de niños y jóvenes con problemas de corazón y todo el dinero recaudado irá a parar a la asociación Bihotzez.

El ambiente fue magnífico, en una mañana soleada en la que primero se dio la salida a la marcha que recorrió diferentes barrios de nuestra localidad con una distancia de 3,5 kilómetros y a continuación se daba la salida a la carrera, más larga y que arrancó puntualmente desde la pista de atletismo para llegar al mismo punto de partida una vez que los participantes cumplimentaron el recorrido de 4,5 kilómetros.

El objetivo de la prueba es principalmente dar a conocer la asociación Bihotzez que trabaja para mejorar la vida de las personas con cardiopatías congénitas y las de sus familias, dando apoyo y acompañamiento en su día a día, desde el momento del diagnóstico y durante las distintas etapas de su vida.

Lo hicieron perfectamente, ciertamente entre los zarauztarras es una cita habitual con la llegada del otoño esta jornada en Itxasmendi durante sus fiestas y mientras algunos aprovechan la fiesta para hacer un poco de ejercicio, el resto puede animar a los corredores y mientras estos se alejan del barrio, acercarse a los puestos de Bihotzez donde se puede recibir información de la asociación, pero también ofrecen un buen hamaiketako, globos, sorteos y un largo etcétera.

No hubo que esperar demasiado para empezar a recibir a los primeros corredores en la línea de llegada donde entraban con una sonrisa en la cara entre los aplausos de los asistentes. El primero de todos fue el remero de la Enbata, Beñat Eizagirre que cruzó la meta en un tiempo de 15 minutos y 7 segundos. Acaba de terminar la temporada arraunlari y Beñat demostraba la buena preparación física de la que gozan nuestros arraunlaris del ZAE.

La mejor mujer sería la vitoriana Izaskun Arriaga (18:15). Por detrás se clasificaron las zarauztarras Elena Beristain y Nerea Amilibia. El podio masculino lo completaron Unai Roteta (Zarautz) y Mikel Arsuaga (Azpeitia).