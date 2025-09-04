Trikitixa jaialdi ederra, adin desberdinetako trikitilariekin

ZarautzTrikitixa jaialdi ederra, adin desberdinetako trikitilariekin
Zarautz
Osteguna, 4 iraila 2025, 20:17
Trikitixa jaialdia ederra ikusi zuten asteazken arratsaldean udaletxeko plazara gerturatu zirenek. Orain urte pare bat arte trikitixa txapelketa ospatu ohi izaten zen Euskal Astearen barne, baina partaidetza behera zetorrela eta, formula aldatu eta jaialdian bihurtzea erabaki zen. Asteazkenekoa ederra izan zen, adin desberdinetako trikiti taldeak ikusi eta entzun genituelarik, horietako dexente herrikoak.
