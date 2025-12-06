Publicada una segunda edición del libro 'Historia de los jardines de Zarautz'

Imagen de los jardines como el de Villa Munda, construido en el año 1861.

Antxon Etxeberria zarautz. Sábado, 6 de diciembre 2025, 20:44 Comenta Compartir

El zarauztarra Xabier Alberdi Lonbide, Doctor en Historia, miembro de la Sociedad de Estudios vascos, director del Itxas Museoa de Donostia, Director de estudios de la fundación Albaola y reconocido divulgador de nuestra historia náutica en radio y televisión, es, entre otras muchas publicaciones, autor del libro 'Historia de los jardines de Zarautz'.

El departamento de Medio Ambiente del ayuntamiento de Zarautz, que lidera el concejal Inaxio Illarramendi, ha publicado una segunda edición del libro, acompañada de un plano de 1915 y una pequeña guía ubicando los jardines y palacios de principios de siglo. Xabier Alberdi presentará la nueva publicación este próximo miércoles, día 10 a las 11.00 de la mañana en el cine Modelo. La entrada será libre y tras la presentación se podrán recoger de forma gratuita ejemplares del plano y del libro editado.

La publicación da cuenta de una selección de antiguos jardines aristócráticos de Zarautz, de una veintena de jardines, con una reseña de cada uno de ellos: del Palacio de Narros, Villa Miramar,Palacio de Villahermosa, Villa Munda, Villa María del Pilar, Villa Antonia (Sanz Enea), Villa Sanz Luis, Villa Esperanza, Villa Carmen (Lécera), Gran Hotel, Vista Alegre, Montechio, Villa Monteagudo (Aguilafuente), Villa Santillana, Villa San José, Villa Aurora (Kasinoa), Villa Torre Mar/Torre Madalen, Villa Tarifa (Villa Deleitosa), Villa Montemar, Villa Borghetto y los jardines del campo de golf.

En todos estos lugares ha habido grandes jardines, algunos de los cuales se mantienen en la actualidad.

Preservar los espacios verdes

El concejal Inaxio Illarramendi apuesta por dar a conocer el patrimonio histórico de Zarautz y preservar los espacios verdes de la villa. «La mejor manera de entender nuestro pasado y nuestro presente, es la divulgación de información científica y contrastada», señala. Illarramendi ha querido recoger el testigo del anterior concejal responsable de la jardinería municipal, Patxi Elola, y lanzar una segunda edición del libro.

Contar con la colaboración de un historiador como Xabier Alberdi, es para Inaxio Illarramendi, «una oportunidad inmejorable». Por ello, invitan a todas las personas interesadas a la presentación del próximo miércoles,día 10.