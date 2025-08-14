Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Manex Otaegi Mendoza. ETXEBERRIA

Zarautz

«Presiorik gabe eta disfrutatzera aterako gara etxekko estropadan»

Manex Otaegi, Enbatako arraunlaria

Antxon Etxeberria

Antxon Etxeberria

Zarautz

Osteguna, 14 abuztua 2025, 20:47

Zarauzko gizonezkoen Enbata traineruak eguerdian Castro Urdialesen ARC1 Ligako estropada du eta apenas atsedenik gabe, larunbatean 12:00etatik aurrera, Zarauzko Arraun Elkartearen XVI Ikurriña jokatuko da. Liga amaitzeko, abuztuaren 23an, Deustuko estropada geratuko zaie. Orain arte egindakoari buruz hitz egiteko Manex Otaegi Mendoza, 24 urteko arraunlari zarauztarrarekin bildu gara. Infantiletan hasi zen arraunean eta dagoeneko 8. denboraldia du aurtengoa Enbata barruan.

–ARC1 denboraldia azken txanpan sartuta dago eta biharkoa duzue agian urteko erronka nagusia, zaleen aurrean izateagatik?

–Aurretik, gaur eguerdian Castron dugu hitzordua, baina, bai, biharkoa dugu gure erronka, zaletuen aurrean. Azken estropada Camargon ez zitzaigun nahi bezala atera eta play off-erako aukerak ihes egin digute. Ea bihar etxean estropada txukun bat egiten dugun, denboraldia zapore on batekin bukatzeko. Presiorik gabe eta disfrutatzera atera beharko genuke; erraz esaten da, baina, gero urduritasunak eta abar eragina izaten dute.

Denboraldia

«Garaipenetatik hurbil egon gara, baina ihes egin digute; ea biharkoan asmatzen dugun»

–Aurten, hurbil ibili zarete, baina, oraindik banderarik gabe?

–Hala izan da, behin baino gehiagotan hurbil egon gara, baina ez dugu banderarik lortu; horregatik ea Zarautzen estropada on bat egiten dugun, gustora bukatzeko.

–Santurtzi eta Arkote, bi lehen postuak ziurtatua, agian pixka bat lasaiago etorriko dira bihar Zarautzera?

–Ez dut uste, gainera ez dira bi traineru hauek bakarrik, aurten gure kategorian maila handia dago eta gainontzeko arerioak ere kontutan edukitzekoak dira: Lapurdi, Zumaia, San Pedro, Pedreña ...

–Dena den, azken estropadak kenduta, denboraldi oso ona egin duzue?

–Bai, gustora gaude; orain estropada pare bat arte play off-erako borrokan egon gara, bi lehenengoen artean sailkatzeko aukerarekin. Aurreko denboralditik saltoa eman dugula iruditzen zaigu, talde bateratua dugu, lagun kuadrilla bat gara.

–Badirudi itsaso handirik, olaturik ez dela izango biharkoan?

–Hala ematen du, guk nahiago itsasoa egongo balitz, diferentziak egoteko, baina badirudi itsasoa bare, indarra beharko dela biharko estropadan nagusitzeko.

–Denboraldia amaitzeko, Ligako aipaturiko hiru estropadak eta ondoren Kontxarako sailkatze estropada geratzen zaizkizue?

–Halaxe da, nahiz jakinik oso zaila dela Kontxarako sailkatzea. Gauzak normal, ACT Ligako traineruak gure gainetik daude, ezin gara konparatu, baina gure aldetik jarriko dugu, saiatuko gara...

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Aquella tragedia marcó a nuestro hijo para siempre pero él siguió viniendo a los fuegos artificiales»
  2. 2

    La foto de la Semana Grande: los últimos cuatro alcaldes juntos en el Ayuntamiento
  3. 3 Iñigo Martínez recuerda a un compañero de la Real Sociedad para explicar su salida del FC Barcelona: «Soy un peón»
  4. 4

    Ingresan en prisión cinco hombres tras agredir y robar a otro varón en el pasadizo de la estación de autobuses de Donostia
  5. 5 ¿Qué nota les das a los fuegos artificiales de este miércoles en la Semana Grande de San Sebastián?
  6. 6

    El fondo de financiación Baghdadi Capital, sponsor principal de la Real Sociedad: «Es un sueño hecho realidad»
  7. 7

    El Cervantes retira la bandera española en el palacete del PNV en París
  8. 8 Alertan de la venta en La Bretxa en Donostia de los quesos franceses contaminados con listeria que han causado al menos dos muertos
  9. 9

    Gipuzkoa esquiva los grandes incendios forestales gracias al cuidado de sus montes
  10. 10 El balcón más famoso de San Sebastián que recibe cientos de elogios: «Qué maravilla de vecina»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Presiorik gabe eta disfrutatzera aterako gara etxekko estropadan»

«Presiorik gabe eta disfrutatzera aterako gara etxekko estropadan»