Onki Xin taldea gaur arratsaldean Arranopola egitasmoan

ZarautzOnki Xin taldea gaur arratsaldean Arranopola egitasmoan
A. E.
zarautz.
Asteartea, 12 abuztua 2025, 20:10
Arranopolaren aste honetako emanaldia gaur ospatuko da, ohitura dena baina egun bat lehenago, beti bezala, 20:00etan, Musika Plazan, Arrano aurrean jarriko den oholtzan. Gaurko emanaldia, uda honetako zazpigarrena, Onki Xin taldearen eskutik izango da.
Onki Xin 2018an sorturiko rock elektroniko estiloko taldea da. Zigor DZk eta Fer Apoak martxan jarritako proiektura, Jonander Artola baterian eta Beñat Atorrasagasti kitarrarekin gehitu eta laurek osatzen dute taldea.
Gaurkoa eta beste bi emanaldi geratzen dira udako egitaraua amaitzeko, hurrengoa abuztuak 21ean Isuo musikariarekin.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.