El miércoles Zarautz celebrará el Día Internacional de los derechos humanos

Antxon Etxeberria zarautz. Sábado, 6 de diciembre 2025, 20:44 Comenta Compartir

El miércoles, día 10, se celebrará el Día Internacional de los derechos humanos y, aprovechando esta jornada, el Ayuntamiento de Zarautz quiere dar visibilidad a los proyectos que fomenta en el ámbito de la defensa de los Derechos Humanos.

El mismo miércoles, se realizará el paseo solidario 'Palestina en el Mapa', de la mano de la Diputación Foral de Gipuzkoa y UNRWA Euskadi. Los y las participantes completarán un itinerario a lo largo de la localidad, guiado por hitorias sonoras en cada parada. Esta actividad combina arte, educación y tecnología para fomentar la reflexión colectiva, la empatía y la solidaridad con la población refugiada de Palestina, promoviendo la comprensión intercultural a través del sonido y la ilustración.

Para participar en esta actividad gratuita, es necesaria la inscripción previa en internet.

Por otro lado, como cada año, la televisión local Guka ofrecerá un programa especial para presentar los proyectos subvencionados este año desde el área de Cooperación. En total han sido 22 proyectos los que se han subvencionado a lo largo y ancho del planeta. Este programa especial podrá ver este miércoles, a las 21.00 horas y se repetirá también los días siguientes.

Ayuda de emergencia

Además de los proyectos de cooperación que subvenciona a lo largo del año, el Ayuntamiento ofrece ayuda humanitaria de emergencia para conflictos y desastres en diferentes lugares del mundo cuando se requieren. Así, este año se ha destinado un total de 45.754 euros a las siguientes necesidades: Salvamento Marítimo Humanitario: 12.000 euros, para dotar de carburante al barco de rescate Aita Mari; Zaporeak: 9.000 euros, para el reparto de agua potable en el campo de refugiados Kara Tepe II de Lesbos; la Fundación Convento de Santa Clara recibirá 5.754 euros, para llevar ayuda humanitaria (generadores eléctricos a Ucrania); a Saharautz por su parte se le entregan 9.000 euros para la compra de alimentos y productos de higiene, junto a cajas para transportarlas y materiales de promoción (carteles y folletos) para la caravana de alimentos a favor del Sahara. Finalmente, 10.000 euros serán para ACNUR, para la ayuda humanitaria a Sudán de Sur.

El 0,7% del presupuesto

«Los y las zarauztarras destinamos cada año el 0,7% del presupuesto municipal a la cooperación. Las personas que desarrollan proyectos en el destino son personas que forman parte de organizaciones sin ánimo de lucro. Son estas personas las que, con su compromiso personal y colectivo, permiten que la solidaridad de los y las zarauztarras llegue a los lugares más desfavorecidos del planeta», señala el concejal de Políticas Sociales, Jesús Arana.