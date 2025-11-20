Merkatu Plazaren urteurren festa gaur arratsaldean

ZarautzMerkatu Plazaren urteurren festa gaur arratsaldean
Antxon Etxeberria
ZARAUTZ.
Osteguna, 20 azaroa 2025, 20:02
Zarauzko Merkatua Bizirik elkartearen urteurreneko festatxoa ospatuko dute gaur arratsaldean Merkatu Plazan, zuzeneko musikarekin eta giro ezin hobearekin 18:00etatik aurrera. Zarautz Trik, Arrai Zopa, eta, besteak beste, Luma Gorrik hartuko dute parte.
Euririk ez badu egiten, merkatuaren kanpokaldean izango dira trikitilari eta Arrai Zopako abeslariak eta euria balego, berriz, Merkatu barruan izango litzateke festa.
Musikarekin batera, pintxo-potea, euro bakar bat ordainduz. Merkatua Bizirik elkartetik, herritarrei egitasmoan parte hartzera animatzen zaizue.