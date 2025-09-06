Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La concejala de Euskera, Irune Urbieta, con el equipo de profesoras del Euskaltegi Municipal de Zarautz.

Zarautz

En marcha el plazo de inscripción para el nuevo curso del Euskaltegi Municipal

Las puertas del euskaltegi están abiertas hasta el 19 de septiembre para realizar la matriculación de cara al nuevo curso

Antxon Etxeberria

Antxon Etxeberria

Zarautz

Sábado, 6 de septiembre 2025, 20:49

Con la llegada de septiembre, el Euskaltegi Municipal de Zarautz ha abierto la matriculación para el curso 2025-2026. Cuenta con una amplia oferta de ... grupos presenciales y servicio de autoaprendizaje; en grupos presenciales, hasta el nivel C1 y a través del sistema de autoaprendizaje, todos los niveles. Como todos los años, también habrá un grupo para jubilados, un curso de AISA- Harrera para recién llegados a la villa y cursos de refuerzo del euskera para los y las jóvenes llegados desde el extranjero a la ESO. Para mejorar en el uso del euskera, también se puede participar en el programa Mintzalagun.

