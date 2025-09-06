En marcha el plazo de inscripción para el nuevo curso del Euskaltegi Municipal

Con la llegada de septiembre, el Euskaltegi Municipal de Zarautz ha abierto la matriculación para el curso 2025-2026. Cuenta con una amplia oferta de ... grupos presenciales y servicio de autoaprendizaje; en grupos presenciales, hasta el nivel C1 y a través del sistema de autoaprendizaje, todos los niveles. Como todos los años, también habrá un grupo para jubilados, un curso de AISA- Harrera para recién llegados a la villa y cursos de refuerzo del euskera para los y las jóvenes llegados desde el extranjero a la ESO. Para mejorar en el uso del euskera, también se puede participar en el programa Mintzalagun.

Por un lado, están los grupos presenciales, en los que los alumnos tienen clases diarias de dos horas: los de los niveles básicos, es decir, A1 y A2, tienen que acudir cuatro días a la semana, de lunes a jueves; y los de B1, B2 y C1, tres días a la semana, los lunes, martes y jueves. Se ofrecen horarios de mañana, tarde y noche y se crean grupos con alumnos del mismo o similar nivel.

Por otro lado, se ofrece el autoaprendizaje, un sistema que permite aprender desde casa, ideal para quienes no tienen mucho tiempo para ir al euskaltegi.

Para acceder a las unidades de trabajo desde casa se ha creado un euskaltegi virtual, denominado EuskaraOn, de donde los alumnos recogen el material. Los alumnos de nivel básico tienen una tutoría semanal de una hora y los de niveles más avanzados, quincenalmente. Cada tutor acuerda con el alumno el día y la hora de la tutoría. Además, los alumnos tienen una conversación semanal de una hora o hora y media en grupo. Los alumnos de C2 se reúnen semanalmente con el tutor y trabajan la expresión oral con él. En autoaprendizaje, las tutorías se pueden realizar tanto en el propio euskaltegi como on-line.

Sistema de becas

El Ayuntamiento ofrecerá un año más el sistema de becas: devolverá el 75% de la matrícula a quienes estén estudiando euskera y el 100% a quienes estén en paro durante el curso, siempre que cumplan el 80% de las horas impartidas.

Además, tendrán una bonificación del 50% en el precio de la matrícula las familias numerosas y monoparentales, y del 100% las que tengan tarifa social. HABE también ofrecerá ayuda al precio de la matrícula del curso 2025-2026 a los alumnos que cursen los niveles A1 y A2 y a los alumnos de 16 a 18 años con el nivel objetivo C1. Por otra parte, quien supere algún examen de HABE o algún nivel intermedio a B2 puede solicitar subvención a este organismo.

'Euskara erritmo bizian'

Este es el lema que tiene la campaña de matriculación de este año. Con ello se ha querido transmitir dos mensajes: por un lado, que aprender euskera es un proceso vivo y dinámico y, por otro, que no es sólo aprender, sino utilizar, dar vida al euskera. Así que queremos animaros a ese ritmo tan intenso.

Las puertas del euskaltegi están abiertas al público hasta el 19 de septiembre para realizar la matriculación, de 9.00 a 19.00 horas, en la calle Iturribide 28-30; también atienden llamando a los números 943.131153 o 943.835084, así como escribiendo a euskaltegia@zarautz.eus.