Los cuatro músicos, tras el final del concierto de este pasado sábado, aclamados por sus seguidores en Villena.

Zarautz

Leize cautiva con su música 'cañera' en Villena

El grupo sigue de gira y tras el concierto del sábado, el día 23 tocarán en Madrid, luego en Asturias, Bilbao...

A. E.

ZARAUTZ.

Martes, 12 de agosto 2025, 20:10

El veterano grupo Leize sigue cautivando con su música 'cañera' y el sábado llenó hasta los topes el polideportivo de la localidad alicantina de Villena durante el Festival Leyendas del Rock, festival de música heavy metal y rock duro. Félix Lasa (voz y guitarra), Ibon Sagarna (batería)), Mikel Lazkano (guitarra solista y voces) y, Antonio Rodríguez (bajo y voces), han regresado escantados del recibimiento que han tenido en tierras alicantinas. «El concierto fue brutal», señalan.

La gira de Leize proseguirá el 23 de agosto con el concierto que ofrecerán en la localidad madrileña de Morata de Tajuña; el 30 de agosto estarán en Corvera (Asturias); el 19 de noviembre están anunciados en Bilbao (Rontegi); el 27 de septiembre en Nájera (La Rioja); el 4 de octubre viajarán hasta Tenerife y cerrarán la gira de este año en Navarra, en concreto en Buñuel.

