Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jone Arriaran eta German Aranburu, txapelak eta saria jasotzen udaleko ordezkarien eskutik. UDALA

Zarautz

Jone Arriaran eta German Aranburu azpeitiarrak nagusitu ziren binakako dantza txapelketan

Bederatzi bikotek hartu zuten parte astelehen arratsaldeko txapelketan, horietatik bost azpeitiarrak

Antxon Etxeberria

zarautz.

Asteartea, 2 iraila 2025, 20:15

Jone Arriaran eta German Aranburu azpeitiarrek irabazi zuten astelehen arratsaldean Lege Zaharren Enparantzan ospatu zen helduen binakako dan-tza txapelketa. Epaimahaikoek hartutako erabakiaren arabera, azpeitiarrek 74 puntu batu zituzten; bigarren Maren Galvez eta Gorka Granado (Lezo-Sopela) sailkatu ziren 73 punturekin eta hirugarren Lezoko Ane Jaunarena eta Endika Osa 69 puntu osatuz.

Bederatzi bikotek hartu zuten parte Euskal Asteko egitarauaren barne ospatzen zen lehenengo dantza lehiaketan; laugarren Oriotik zetozten Bidatz Manterola eta Jon Alkain sailkatu ziren 63 punturekin; ondoren, Azpeitiako Ekain Uzkudun eta Iker Zabala, 62 punturekin; jarraian, baita ere Azpeitiako Hegoa Aizpuru eta Izaro Arandia (60,50 puntu). Zazpigarren, Jare Labaka eta June Izagirre, era berean Azpeitiakoak, 60 punturekin; segidan Zestoako Leire eta Iker Urrestilla (53 puntu); Iara Sustaeta eta Ane Lazarobaster azpeitiarrek 52,5 punturekin itxi zuten sailkapena. Azken orduko lesio batengatik, Julen Murgiondo Izagirrek eta Saioa Galarraga Pardinak ez zuten parte hartu

Bestalde, jantzi egokienaren saria Lezoko Ane Jaunarena eta Endika Osak eraman zuten.

Jendetza bildu zen astelehen arratsaldean udaletxeko plazan bikote hauek fandangoa eta arin-arina nola dantzatzen zuten ikustera eta esan bikote guztiek jaso zituztelarik ikuslegoaren txaloak, oso giro polita sortu zelarik. Nabarmentzekoa Azpeitiako ordezkaritza, izan ere parte har-tzaileen artean, erdia baina gehiago (bost bikote) Azpeitiatik etorritakoak baitziren. Pena, herriko bikoterik ez ausartzea. Ea datorren urtean...

Trikitixa jaialdia

Euskal Asteko egitarauarekin jarraituz, gaur, asteazkena, arratsaldeko 19:00etan, Lege Zaharren enparantzan, Euskal Asteko Trikitixa jaialdia ospatuko da, dozena erdi trikiti talde igoko direlarik oholtzara. Aurreko urtetan txapelketa izan ohi zen baina partaidetza jeisten ari zela ikusirik, trikiti jaialdia egitea erabaki zen bere egunean. Gaurkoan ere ez da girorik faltako eta herritarrak animatzen dira udaletxeko plazara hurbildu eta trikiti doinuekin gozatzera.

Txapelketetara itzuliz, bihar, osteguna, 19:00etan, Lege Zaharren enparantzan, bikote gazteen dantza txapelketa izango da eta larunbatean,11:30ean, toki berean, aurresku txapelketa. Txapelketa batean zein bestean, lehenengoan 9 bikotek hartuko dute parte eta aurreskuan, beste 9 partaide izango dira.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Euskadi abre el plazo para que 9.000 dueños de VPO compren el derecho a no tener que devolver su piso
  2. 2 Tragedia en Álava: muere un segundo joven tras salirse de la calzada el vehículo en el que viajaban
  3. 3 Brais cuenta con una importante oferta de Arabia
  4. 4 El soltero de First Dates que buscaba una chica española y rechaza salir con una vasca de Argentina: «Quería probar, porque en el pasado...»
  5. 5

    Los universitarios vascos cobran de media 1.828 euros y los de la FP, 1.426
  6. 6 «El bus 28 tenía que haber sido hoy gratis como compensación»
  7. 7

    Sadiq no sale de la Real, de momento
  8. 8 El Sadar, nueva casa de Becker
  9. 9

    «Solo sé que Dios me ha elegido»
  10. 10

    Otegi, sobre CAF y el conflicto en Gaza: «Conozco sus cuentas y podrían prescindir del contrato con Israel»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Jone Arriaran eta German Aranburu azpeitiarrak nagusitu ziren binakako dantza txapelketan

Jone Arriaran eta German Aranburu azpeitiarrak nagusitu ziren binakako dantza txapelketan