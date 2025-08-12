Jaka-Zabaleta frente a Larrazabal y Rezusta, el domingo

A. E. ZARAUTZ. Martes, 12 de agosto 2025, 20:10 Comenta Compartir

Ya se conocen los partidos del Masters Caixabank que se jugarán este próximo domingo, 17 de agosto, a partir de las 17.00 horas en el frontón Aritzbatalde. En el primer partido, correspondiente a la serie B, Agirre y Eskurza se enfrentarán a Dario y Eskiroz. Por su parte, en el partido estelar, Jaka y Zabaleta tendrán por rivales a Larrazabal y Rezusta.

Dos de las parejas repiten en Zarautz, puesto que en el festival del pasado 31 de julio, en el primero de los partidos jugaron Agirre y Eskurza, en aquella ocasión frente a Salaberria y Aranguren, mientras en el partido de la serie A Jaka y Zabaleta se enfrentaron en aquella ocasión a Artola y Martija.