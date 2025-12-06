Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Zarautz

Inscripción abierta para la semana de juegos de Santo Tomás en el Hogar Udaberri

A. E.

zarautz.

Sábado, 6 de diciembre 2025, 20:44

Comenta

Como en años anteriores, el Hogar del Jubilado Udaberri ha organizado la semana de juegos de Santo Tomás, en el patio y en el bar de Udaberri del día 15 al 19, siendo el reparto de premios el último día a las 12.00 horas del mediodía.

Por las mañanas se jugará a petanca,futbolín, dardos, ping-pong, toca y rana, de 10.00 a 12.00 horas en el patio. Por las tardes se jugará al mus, a los seises, a la escoba y al ajedrez a partir de las 16.00 horas, dentro del bar

Hasta el jueves, día 11, se encuentra abierto el plazo de inscripción en las oficinas. No será posible inscribirse en los días del campeonato.

Para terminar la semana, el día 19, a las 12.00 horas actuará Udaberri Abesbatza, con posterior degustación de txistorra y sorteo de las cestas de Navidad.

Recogida de gafas usadas

Como en años anteriores, el grupo Baobab ha solicitado a Udaberri colaboración con la campaña de recogida de gafas usadas que realizan cada año. «Bajo el lema 'Hazte visible' nos piden que donemos esas gafas que ya no necesitamos, ni usamos y tenemos guardadas en algún cajón de casa. Desde Zarautz siempre hemos dado una gran respuesta a esta campaña que envía estas gafas a Madagascar donde tienen una nueva y útil vida», explican desde la Junta del Udaberri.

Las personas que quieran colaborar pueden hacerlo llevando sus gafas a la oficina de Udaberri los lunes y jueves de 10.00 a 12.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

