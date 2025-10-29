Inaugurada la nueva planta de la multinacional japonesa Hosokawa en el polígono industrial Erroraberri

Antxon Etxeberria zarautz. Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:37 Comenta Compartir

La multinacional Hosokawa ha inaugurado esta semana sus nuevas instalaciones en el polígono industrial Errotaberri. Y es que, la multinacional líder en el sector de la fabricación de máquinas y sistemas completos para el procesado y manejo de materiales sólidos a granel, ha establecido su nuevo centro de producción en la ampliación de la renovada zona industrial de Zarautz.

Hasta la fecha, la empresa contaba con sus oficinas e ingeniería en la calle Etxepare, mientras que su centro de producción se ubicaba en Aizarnazabal. En las nuevas instalaciones de Zarautz se unifican tanto la ingeniería de sistemas como la fabricación de equipos y componentes.

Esta multinacional japonesa, con centros de producción, entre otros, también en Japón, Alemania, Holanda, Estados Unidos... como oficinas de ventas y servicio repartidos en todo el mundo, cuenta en su nuevo emplazamiento de la parcela 5 de Errotaberri con un pabellón de 7.415 m2 dotado con los sistemas más modernos para poner en marcha sus instalaciones de referencia en el sur de Europa.

Al acto de inauguración del martes acudieron miembros de la multinacional, clientes y partners procedentes, entre otros, de Alemania, EE UU, Canadá, Holanda y Japón.

La consolidación de la planta de producción de Hosokawa Solids, con cerca de 90 puestos de trabajo, en el nuevo polígono Errotaberri, supone un acontecimiento de peso en la apuesta estratégica por la reactivación industrial de Zarautz.