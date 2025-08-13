Se habilitará un punto morado para unas fiestas libres de agresiones machistas

El departamento de Igualdad del Ayuntamiento de Zarautz instalará un Punto Morado de prevención y atención ante agresiones machistas los días 14, 15 y ... 16 de agosto en el malecón frente a la sociedad Galtxagorri, con el objetivo de fomentar unas fiestas seguras y libres de violencia.

En este espacio se ofrecerá información, acompañamiento y materiales con el protocolo de actuación ante agresiones sexuales o motivadas por sexo o género, incluidas las de carácter LGTBIfóbico.

«Queremos unas fiestas libres de agresiones y para ello es fundamental prevenir, informar y estar al lado de quien lo necesite», afirma Gloria Vázquez, concejala de Igualdad.

Pulseras contra la sumisión

Por primera vez, el Punto Morado repartirá 500 pulseras con dos tests de detección de drogas en bebidas y un código QR de seguridad que permite llamar al 112, activar la geolocalización y compartirla con familiares o amistades y consultar instrucciones para interpretar los resultados del test y utilizar correctamente la pulsera.

Los test son de un solo uso y se recomienda emplearlos únicamente en caso de sospecha, aunque el QR se podrá utilizar de forma ilimitada. La concejala de Igualdad, Gloria Vázquez, subraya que «se trata de una herramienta de autoprotección, pero lo más importante es educar en igualdad para que no sea necesaria».

Desde el departamento de Igualdad se subraya la importancia de prevenir y sensibilizar para erradicar las agresiones machistas, que lamentablemente aún se producen en entornos festivos. Además de dotar a las mujeres de herramientas de autoprotección, se hace un llamamiento a la educación en igualdad y a que los hombres que rechazan la violencia contra las mujeres se posicionen de forma activa frente a las conductas machistas. La ciudadanía está invitada a acercarse para recibir información y participar en las acciones de sensibilización.