Gran victoria del Zarautz ante un peligroso rival como el Aretxabaleta

Con un sofocante calor arrancó la competición en Tercera Federación el primer equipo de fútbol del Zarautz KE este sábado en Asti. Había muchas ganas ... de ver el estreno de los chicos de Joseba Roteta y el público respondió pese a que resguardarse del sol se hizo muy difícil incluso en la grada.

Aunque el partido se programó en horario poco habitual en Zarautz, a las 17.00 horas, la elevada temperatura obligó a un sobre esfuerzo a todos los jugadores, lo que hizo que tanto en la primera como en la segunda mitad se hicieran pausas de hidratación.

El mister apostó por un cambio en su esquema habitual, algo que parece viene para quedarse. Por delante del guardameta Alex Agirrezabal, colocó una línea de cinco defensas con tres centrales, Manterola, Marin y Peinador, con Aizpurua en banda derecha y Etxeberria en la izquierda. Para el centro del campo alineó a Irigoien y Gastañares y por delante Unanue por la izquierda, Casadevante por el centro y Aranburu por la derecha, aunque todos con libertad para moverse en punta.

El plan era sencillo, asegurar todo lo posible la zona de atrás e intentar no recibir goles para salir a la contra siempre que fuera posible. Delante estaba el Aretxabaleta, equipo que ya conoce la categoría, y que iba a ser un rival muy duro para el estreno en la categoría recién conquistada.

El partido fue por los derroteros esperados. El UDA tenía la posesión del balón, lo movía pero no encontraba resquicios en la bien plantada defensa zarauztarra. Apenas tuvo que intervenir en todo el partido Agirrezabal, pero cuando tocó resolver alguna ocasión como un remate de cabeza en la segunda mitad lo hizo perfectamente.

Hay que recordar que el portero habitual las últimas temporadas. Adrián Fernandez de Casadevante, ha dejado el equipo y Alex tenía una gran responsabilidad sobre sus espaldas que resolvió con seguridad. Por cierto que en la portería rival jugaba un viejo conocido local, el zarauztarra Urko Muguerza.

La defensa del Zarautz rayó a gran altura con los tres centrales siempre muy atentos, especialmente Peinador que estuvo providencial en una jugada en la que un rival entraba solo al área rival y Unax le rebañaba el balón con gran maestría.

El gol de la victoria vino a balón parado cuando el juvenil de la Real, Unai Alfageme, resolvió un barullo en el área del Aretxabaleta. Este tipo de jugadas van a ser claves para el Zarautz.