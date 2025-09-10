La Escuela de Empoderamiento propone siete cursos para los próximos meses

Cuando se acerca el fin del verano, el departamento de Igualdad y la Emakumeen*Etxea han puesto en marcha acciones e iniciativas para los ... próximos meses. Dentro de estas propuestas destacan los cursos de la Escuela de Empoderamiento. En total se han organizado siete. A través de estos cursos, desde una perspectiva feminista, se tratarán diversos aspectos de la vida como el deporte, la música o la gestión de las emociones. «La Escuela de Empoderamiento nos ofrece a las mujeres un espacio para reflexionar, compartir experiencias y estar juntas. Es un lugar para empoderarnos, para vivir la vida de una manera autónoma, fuerte y con confianza en nosotros», señala la concejala de Igualdad, Gloria Vazquez.

'Disfrutar cantando' es el título de uno de los cursos cuyo objetivo es dar espacio y tiempo a las voces cantadas. Sin ser un coro, sin partituras, el objetivo es disfrutar cantando juntas. Las fechas del curso serán el 29 de septiembre, 13 y 27 de octubre y 10 y 24 de noviembre

'Iniciación a la escala' es un taller de escalada en rocódromo, en el que se utilizará el deporte como vehículo para descubrir una nueva práctica, pero también para analizarla desde una visión feminista. Las fechas: 7, 14, 21 y 28 de octubre

'Mindfulness y gestión de las emociones', taller en el que se trabajará la comprensión y el reciclaje de las emociones. Los días 7, 14, 21 y 28 de octubre; 4, 11, 18 y 25 de noviembre y 2 y 9 de diciembre.

El taller 'Yo también reparo: fontanería y electricidad', por su parte, busca perder el miedo a hacer reparaciones básicas, aprendiendo a usar herramientas, identificar fallas y resolverlas por las participantes. Serán sesiones de dos horas (18.00-20.00) el 13 y 20 de noviembre; y sesiones de dos horas y media (18.00-20.30) el 27 de noviembre y el 4, 11 y 18 de diciembre.

El siguiente de los cursos planteados será el de la 'Escuela de lectoras feminista': En este grupo de lectoras se profundizará en el empoderamiento y el feminismo y se intercambiarán opiniones sobre el mismo libro que habrán leído previamente. Los días, 20 de octubre, 17 de noviembre y, 15 de diciembre.

También se propone el curso 'Escritoras en el mundo', con la lectura de obras de escritoras de diferentes países del mundo, que traten la situación de las mujeres en realidades socioculturales muy diferentes a las propias. Se realizará una breve charla sobre las ideas extraídas de cada libro. Los días fijados son el 6 de octubre, 3 de noviembre y 1 de diciembre.

Finalmente,'Harri Bitxi: taller de teatro para mujeres' partirá del cuerpo, creando un espacio seguro e íntimo para jugar de una manera amplia. Para participar no es necesario tener experiencia teatral, el interés, el cuerpo y las ganas de jugar son suficientes. Las fechas serán el 1, 8, 15, 22 y 29 de octubre y, 5,12 y 19 de noviembre.

Las inscripciones de la Escuela de Empoderamiento se pueden realizar hasta el 15 de septiembre en Emakumeen*Etxea (Nafarroa kalea, 3C) , llamando al teléfono 943.005 136 o escribiendo a emakumeen-etxea@zarautz.eus. Más información en la web www.emakumeenetxea.zarautz.eus

El número de plazas es limitado. En caso de superarlo, se realizará un sorteo. Se dará prioridad a las mujeres que viven en Zarautz. Para que el curso se lleve a cabo deberá haber un mínimo de personas inscritas. En caso contrario, el curso se suspenderá.

El pago de la matrícula se efectuará cuando se confirme la realización del curso. En caso de tener alguna necesidad específica o dificultades para participar por el cuidado de menores, ponerse en contacto con el departamento de Igualdad.