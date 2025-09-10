Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los cursos y actividades se llevarán a cabo en Emakumeen*etxea. A. E.

Zarautz

La Escuela de Empoderamiento propone siete cursos para los próximos meses

La temática volverá a ser muy variada y las inscripciones han de realizarse antes del 15 de septiembre

Antxon Etxeberria

Antxon Etxeberria

Zarautz

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 20:13

Cuando se acerca el fin del verano, el departamento de Igualdad y la Emakumeen*Etxea han puesto en marcha acciones e iniciativas para los ... próximos meses. Dentro de estas propuestas destacan los cursos de la Escuela de Empoderamiento. En total se han organizado siete. A través de estos cursos, desde una perspectiva feminista, se tratarán diversos aspectos de la vida como el deporte, la música o la gestión de las emociones. «La Escuela de Empoderamiento nos ofrece a las mujeres un espacio para reflexionar, compartir experiencias y estar juntas. Es un lugar para empoderarnos, para vivir la vida de una manera autónoma, fuerte y con confianza en nosotros», señala la concejala de Igualdad, Gloria Vazquez.

